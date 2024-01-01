На Донеччині поліг Герой з Волині Олег Гарбар

Олег Гарбар.



Про це



"Любешівщина знову в скорботі… Війна забрала ще одного Героя. 3 жовтня 2024 року на території Донецької області внаслідок обстрілу загинув старший солдат ГАРБАР ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ, 1994 року народження, житель смт Любешів.



Розділяю біль втрати, висловлюю щирі співчуття родині і близьким Героя", - йдеться в повідомленні.



"Сьогодні, 5 жовтня, очікуємо на прибуття скорботного кортежу з тілом Героя ОЛЕГА ГАРБАРА з Любешова.



Просимо жителів громади зустріти кортеж та віддати належну шану Захиснику України.



Про виїзд з Луцька та прибуття скорботного кортежу буде повідомлено додатково.



Поховання Героя відбудеться завтра, 6 жовтня", - зазначили у громаді.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Любешівській громаді."Любешівщина знову в скорботі… Війна забрала ще одного Героя. 3 жовтня 2024 року на території Донецької області внаслідок обстрілу загинув старший солдат ГАРБАР ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ, 1994 року народження, житель смт Любешів.Розділяю біль втрати, висловлюю щирі співчуття родині і близьким Героя", - йдеться в повідомленні."Сьогодні, 5 жовтня, очікуємо на прибуття скорботного кортежу з тілом Героя ОЛЕГА ГАРБАРА з Любешова.Просимо жителів громади зустріти кортеж та віддати належну шану Захиснику України.Про виїзд з Луцька та прибуття скорботного кортежу буде повідомлено додатково.Поховання Героя відбудеться завтра, 6 жовтня", - зазначили у громаді.

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