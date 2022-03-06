На навчаннях НАТО представили українську бойову систему Delta
Сьогодні, 03:41
Українські військові представили бойову систему Delta на антидронових навчаннях НАТО. Навчання відбулись у Нідерландах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.
Як розповіли в Міноборони, під час навчань було випробувано понад 60 різноманітних систем та технологій боротьби з безпілотниками. Україна продемонструвала бойовий досвід використання DELTA.
"На антидронових навчаннях ми не просто тестуємо технології, а й демонструємо бойовий досвід DELTA, здобутий ціною величезних зусиль", - розповіла заступниця міністра оборони з цифрової трансформації Катерина Черногоренко.
Що відомо про систему DELTA
Система DELTA стала ключовою платформою для планування навчань і відстеження позицій дронів. Вона дозволяє ідентифікувати дружні дрони за допомогою протоколу UA DRONE ID, що забезпечує захищений обмін даними між дронами та бойовими системами.
Також українські військові:
інтегрували DELTA з системами партнерів, що дало змогу отримувати інформацію про повітряну та наземну обстановку і виявлені цілі в повітрі;
транслювали рух дронів у режимі реального часу, надаючи всім учасникам навчань ситуаційну обізнаність;
застосовували модуль Mission Control для планування місій пілотів БпЛА під час відпрацювання сценаріїв антидронової боротьби.
Під час навчань НАТО до програми було включено використання FPV-дронів, сценарії з дружніми безпілотниками та масованими атаками дронів.
Система DELTA - військова екосистема, розроблена за стандартами НАТО, яка забезпечує реальний огляд поля бою. Вона відображає повітряну, наземну та морську ситуацію на цифровій карті й дозволяє обмінюватися інформацією між підрозділами та союзниками. Систему почали розробляти у 2015 році волонтери «Аеророзвідки», і її перший прототип з'явився у 2016 році.
DELTA підтвердила свою сумісність із системами НАТО на CWIX-2019. Під час російського вторгнення система допомогла в ключових операціях, зокрема в обороні Києва та знищенні крейсера "Москва".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.
Як розповіли в Міноборони, під час навчань було випробувано понад 60 різноманітних систем та технологій боротьби з безпілотниками. Україна продемонструвала бойовий досвід використання DELTA.
"На антидронових навчаннях ми не просто тестуємо технології, а й демонструємо бойовий досвід DELTA, здобутий ціною величезних зусиль", - розповіла заступниця міністра оборони з цифрової трансформації Катерина Черногоренко.
Що відомо про систему DELTA
Система DELTA стала ключовою платформою для планування навчань і відстеження позицій дронів. Вона дозволяє ідентифікувати дружні дрони за допомогою протоколу UA DRONE ID, що забезпечує захищений обмін даними між дронами та бойовими системами.
Також українські військові:
інтегрували DELTA з системами партнерів, що дало змогу отримувати інформацію про повітряну та наземну обстановку і виявлені цілі в повітрі;
транслювали рух дронів у режимі реального часу, надаючи всім учасникам навчань ситуаційну обізнаність;
застосовували модуль Mission Control для планування місій пілотів БпЛА під час відпрацювання сценаріїв антидронової боротьби.
Під час навчань НАТО до програми було включено використання FPV-дронів, сценарії з дружніми безпілотниками та масованими атаками дронів.
Система DELTA - військова екосистема, розроблена за стандартами НАТО, яка забезпечує реальний огляд поля бою. Вона відображає повітряну, наземну та морську ситуацію на цифровій карті й дозволяє обмінюватися інформацією між підрозділами та союзниками. Систему почали розробляти у 2015 році волонтери «Аеророзвідки», і її перший прототип з'явився у 2016 році.
DELTA підтвердила свою сумісність із системами НАТО на CWIX-2019. Під час російського вторгнення система допомогла в ключових операціях, зокрема в обороні Києва та знищенні крейсера "Москва".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На навчаннях НАТО представили українську бойову систему Delta
Сьогодні, 03:41
Лікування дитини, ДТП, якість мобільного зв'язку: аферисти ошукали 5 волинян на понад 40 тисяч
Сьогодні, 01:15
5 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні запровадили безоплатне харчування для учнів початкових класів
04 жовтень, 23:19
Віталій Кличко: Столична громада передала 750 «Мавіків» та FPV-дронів бригаді ім. гетьмана Богдана Хмельницького
04 жовтень, 22:12