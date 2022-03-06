На навчаннях НАТО представили українську бойову систему Delta





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Як розповіли в Міноборони, під час навчань було випробувано понад 60 різноманітних систем та технологій боротьби з безпілотниками. Україна продемонструвала бойовий досвід використання DELTA.



"На антидронових навчаннях ми не просто тестуємо технології, а й демонструємо бойовий досвід DELTA, здобутий ціною величезних зусиль", - розповіла заступниця міністра оборони з цифрової трансформації Катерина Черногоренко.



Що відомо про систему DELTA

Система DELTA стала ключовою платформою для планування навчань і відстеження позицій дронів. Вона дозволяє ідентифікувати дружні дрони за допомогою протоколу UA DRONE ID, що забезпечує захищений обмін даними між дронами та бойовими системами.



Також українські військові:



інтегрували DELTA з системами партнерів, що дало змогу отримувати інформацію про повітряну та наземну обстановку і виявлені цілі в повітрі;

транслювали рух дронів у режимі реального часу, надаючи всім учасникам навчань ситуаційну обізнаність;

застосовували модуль Mission Control для планування місій пілотів БпЛА під час відпрацювання сценаріїв антидронової боротьби.

Під час навчань НАТО до програми було включено використання FPV-дронів, сценарії з дружніми безпілотниками та масованими атаками дронів.



Система DELTA - військова екосистема, розроблена за стандартами НАТО, яка забезпечує реальний огляд поля бою. Вона відображає повітряну, наземну та морську ситуацію на цифровій карті й дозволяє обмінюватися інформацією між підрозділами та союзниками. Систему почали розробляти у 2015 році волонтери «Аеророзвідки», і її перший прототип з'явився у 2016 році.



DELTA підтвердила свою сумісність із системами НАТО на CWIX-2019. Під час російського вторгнення система допомогла в ключових операціях, зокрема в обороні Києва та знищенні крейсера "Москва".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові представили бойову систему Delta на антидронових навчаннях НАТО. Навчання відбулись у Нідерландах.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.Як розповіли в Міноборони, під час навчань було випробувано понад 60 різноманітних систем та технологій боротьби з безпілотниками. Україна продемонструвала бойовий досвід використання DELTA."На антидронових навчаннях ми не просто тестуємо технології, а й демонструємо бойовий досвід DELTA, здобутий ціною величезних зусиль", - розповіла заступниця міністра оборони з цифрової трансформації Катерина Черногоренко.Система DELTA стала ключовою платформою для планування навчань і відстеження позицій дронів. Вона дозволяє ідентифікувати дружні дрони за допомогою протоколу UA DRONE ID, що забезпечує захищений обмін даними між дронами та бойовими системами.Також українські військові:інтегрували DELTA з системами партнерів, що дало змогу отримувати інформацію про повітряну та наземну обстановку і виявлені цілі в повітрі;транслювали рух дронів у режимі реального часу, надаючи всім учасникам навчань ситуаційну обізнаність;застосовували модуль Mission Control для планування місій пілотів БпЛА під час відпрацювання сценаріїв антидронової боротьби.Під час навчань НАТО до програми було включено використання FPV-дронів, сценарії з дружніми безпілотниками та масованими атаками дронів.Система DELTA - військова екосистема, розроблена за стандартами НАТО, яка забезпечує реальний огляд поля бою. Вона відображає повітряну, наземну та морську ситуацію на цифровій карті й дозволяє обмінюватися інформацією між підрозділами та союзниками. Систему почали розробляти у 2015 році волонтери «Аеророзвідки», і її перший прототип з'явився у 2016 році.DELTA підтвердила свою сумісність із системами НАТО на CWIX-2019. Під час російського вторгнення система допомогла в ключових операціях, зокрема в обороні Києва та знищенні крейсера "Москва".

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