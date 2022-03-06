На навчаннях НАТО представили українську бойову систему Delta

На навчаннях НАТО представили українську бойову систему Delta
Українські військові представили бойову систему Delta на антидронових навчаннях НАТО. Навчання відбулись у Нідерландах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

Як розповіли в Міноборони, під час навчань було випробувано понад 60 різноманітних систем та технологій боротьби з безпілотниками. Україна продемонструвала бойовий досвід використання DELTA.

"На антидронових навчаннях ми не просто тестуємо технології, а й демонструємо бойовий досвід DELTA, здобутий ціною величезних зусиль", - розповіла заступниця міністра оборони з цифрової трансформації Катерина Черногоренко.

Що відомо про систему DELTA
Система DELTA стала ключовою платформою для планування навчань і відстеження позицій дронів. Вона дозволяє ідентифікувати дружні дрони за допомогою протоколу UA DRONE ID, що забезпечує захищений обмін даними між дронами та бойовими системами.

Також українські військові:

інтегрували DELTA з системами партнерів, що дало змогу отримувати інформацію про повітряну та наземну обстановку і виявлені цілі в повітрі;
транслювали рух дронів у режимі реального часу, надаючи всім учасникам навчань ситуаційну обізнаність;
застосовували модуль Mission Control для планування місій пілотів БпЛА під час відпрацювання сценаріїв антидронової боротьби.
Під час навчань НАТО до програми було включено використання FPV-дронів, сценарії з дружніми безпілотниками та масованими атаками дронів.

Система DELTA - військова екосистема, розроблена за стандартами НАТО, яка забезпечує реальний огляд поля бою. Вона відображає повітряну, наземну та морську ситуацію на цифровій карті й дозволяє обмінюватися інформацією між підрозділами та союзниками. Систему почали розробляти у 2015 році волонтери «Аеророзвідки», і її перший прототип з'явився у 2016 році.

DELTA підтвердила свою сумісність із системами НАТО на CWIX-2019. Під час російського вторгнення система допомогла в ключових операціях, зокрема в обороні Києва та знищенні крейсера "Москва".

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Теги: Україна, війна, НАТО, зброя
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