5 жовтня на Волині: гортаючи календар

Оксана Ярош (на фото).



Також особисте свято у солістки Державного академічного Волинського народного хору, заслуженої артистки України Валентини Козачук, боксерки, заслуженого майстра спорту України Тетяни Коб, фотографа Віктора Петрука, ведучого Микити Чибаря, громадської активістки Орисі Харитонюк.



Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажає багато усмішок, любові, здоров’я, радості й достатку.



5 жовтня - День працівників карного розшуку, а віряни вшановують пам'ять старозавітного пророка Іони.



5 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Кузьма, Микола, Мартін, Макар, Веніамін, Парасковія та Петро.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 5 жовтня, день народження відзначає доктор політичних наук, професор кафедри політології та державного управління ВНУ, голова ГО «Гендерний центр Волинської області»(на фото).Також особисте свято у солістки Державного академічного Волинського народного хору, заслуженої артистки України, боксерки, заслуженого майстра спорту України, фотографа, ведучого, громадської активісткиІнформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажає багато усмішок, любові, здоров’я, радості й достатку.5 жовтня - День працівників карного розшуку, а віряни вшановують пам'ять старозавітного пророка Іони.5 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Кузьма, Микола, Мартін, Макар, Веніамін, Парасковія та Петро.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію