Лукашенко заявив, що Білорусь готова допомогти Україні у відбудові, бо «Америці буде не до цього»

Олександр Лукашенко заявив, що офіційний Мінськ готовий допомогти Україні у повоєнній відбудові країни.



Його слова передає білоруське агентство Belta, пише



За словами лідера Білорусі, президент України Володимир Зеленський надає перевагу їхати до США «одразу, як тільки треба щось вирішити», а також дорікнув главі України, що той не їде до Мінська чи Москви, щоб «врешті-решт закінчити цю війну».



На думку Лукашенка, США не будуть допомагати Україні у повоєнній відбудові. Самопроголошений президент Білорусі вважає, що після зміни влади у Вашингтоні Зеленському скажуть: «Володю, ти хто такий?».



«Тому керівництву України треба взяти голову в руки й зрозуміти, що їм насамперед треба буде відновлювати країну. За допомогою близьких їм людей, насамперед білорусів», — резюмував Лукашенко.



Відбудова України



За даними уряду, потреби на відбудову становлять уже майже 486 млрд доларів. З них на швидке відновлення потрібно витратити 15 млрд доларів.



Прем'єр-міністр Денис Шмигаль каже, що за останній рік потреби на відбудову продовжили зростати. Особливо це помітно в житловому секторі, де через армію рф зруйновано чи пошкоджено 10% усього фонду житла.



Україна розраховує, що головним ресурсом для відновлення стане конфіскація заморожених російських активів. Водночас держава співпрацює з міжнародними партнерами та створює умови для залучення приватних інвестицій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Самопроголошений президент Білорусізаявив, що офіційний Мінськ готовий допомогти Україні у повоєнній відбудові країни.Його слова передає білоруське агентство Belta, пише Громадське За словами лідера Білорусі, президент Українинадає перевагу їхати до США «одразу, як тільки треба щось вирішити», а також дорікнув главі України, що той не їде до Мінська чи Москви, щоб «врешті-решт закінчити цю війну».На думку Лукашенка, США не будуть допомагати Україні у повоєнній відбудові. Самопроголошений президент Білорусі вважає, що після зміни влади у Вашингтоні Зеленському скажуть: «Володю, ти хто такий?».«Тому керівництву України треба взяти голову в руки й зрозуміти, що їм насамперед треба буде відновлювати країну. За допомогою близьких їм людей, насамперед білорусів», — резюмував Лукашенко.За даними уряду, потреби на відбудову становлять уже майже 486 млрд доларів. З них на швидке відновлення потрібно витратити 15 млрд доларів.Прем'єр-міністркаже, що за останній рік потреби на відбудову продовжили зростати. Особливо це помітно в житловому секторі, де через армію рф зруйновано чи пошкоджено 10% усього фонду житла.Україна розраховує, що головним ресурсом для відновлення стане конфіскація заморожених російських активів. Водночас держава співпрацює з міжнародними партнерами та створює умови для залучення приватних інвестицій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію