Лукашенко заявив, що Білорусь готова допомогти Україні у відбудові, бо «Америці буде не до цього»

Лукашенко заявив, що Білорусь готова допомогти Україні у відбудові, бо «Америці буде не до цього»
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що офіційний Мінськ готовий допомогти Україні у повоєнній відбудові країни.

Його слова передає білоруське агентство Belta, пише Громадське.

За словами лідера Білорусі, президент України Володимир Зеленський надає перевагу їхати до США «одразу, як тільки треба щось вирішити», а також дорікнув главі України, що той не їде до Мінська чи Москви, щоб «врешті-решт закінчити цю війну».

На думку Лукашенка, США не будуть допомагати Україні у повоєнній відбудові. Самопроголошений президент Білорусі вважає, що після зміни влади у Вашингтоні Зеленському скажуть: «Володю, ти хто такий?».

«Тому керівництву України треба взяти голову в руки й зрозуміти, що їм насамперед треба буде відновлювати країну. За допомогою близьких їм людей, насамперед білорусів», — резюмував Лукашенко.

Відбудова України

За даними уряду, потреби на відбудову становлять уже майже 486 млрд доларів. З них на швидке відновлення потрібно витратити 15 млрд доларів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль каже, що за останній рік потреби на відбудову продовжили зростати. Особливо це помітно в житловому секторі, де через армію рф зруйновано чи пошкоджено 10% усього фонду житла.

Україна розраховує, що головним ресурсом для відновлення стане конфіскація заморожених російських активів. Водночас держава співпрацює з міжнародними партнерами та створює умови для залучення приватних інвестицій.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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