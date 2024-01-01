В бою за незалежність України загинув Герой з Волині Петро Грисюк

В бою за незалежність України загинув Герой з Волині Петро Грисюк
На війні загинув Герой з Волині Петро Грисюк.

Про це повідомили в Оваднівській громаді.

"В боях за незалежність України загинув житель села Білин Грисюк Петро Миколайович 19 липня 1965 року народження. В чоловіка залишилася дружина, діти та онуки.

Оваднівська сільська рада висловлює щирі співчуття родині загиблого Героя та оголошує в громаді триденну жалобу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про точний час поховання буде повідомлено додатково.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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