В бою за незалежність України загинув Герой з Волині Петро Грисюк

Петро Грисюк.



Про це



"В боях за незалежність України загинув житель села Білин Грисюк Петро Миколайович 19 липня 1965 року народження. В чоловіка залишилася дружина, діти та онуки.



Оваднівська сільська рада висловлює щирі співчуття родині загиблого Героя та оголошує в громаді триденну жалобу", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про точний час поховання буде повідомлено додатково.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили в Оваднівській громаді."В боях за незалежність України загинув житель села Білин Грисюк Петро Миколайович 19 липня 1965 року народження. В чоловіка залишилася дружина, діти та онуки.Оваднівська сільська рада висловлює щирі співчуття родині загиблого Героя та оголошує в громаді триденну жалобу", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про точний час поховання буде повідомлено додатково.

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