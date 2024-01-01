Майстеркласи, екскурсії та найбільша фотозона з гарбузами: у Луцькому зоопарку відзначили ювілей

Майстеркласи, екскурсії та найбільша фотозона з гарбузами: у Луцькому зоопарку відзначили ювілей
У Луцькому зоопарку 20 жовтня відбулося традиційне дійство під назвою "Свято гарбуза". Для відвідувачів влаштували показові годівлі тварин, екскурсії звіринцем, руханки для дітей та майстеркласи з виготовлення брелоків і картин.

Про це Суспільному розповіла директорка зоопарку Людмила Денисенко. З її слів, цьогоріч захід приурочений до 45-річчя з дня заснування Луцького звіринця.

Зі слів Людмили Денисенко, під час "Свята гарбуза" зварили 40 літрів гарбузової каші та 20 літрів гарбузового соку, котрими пригощали відвідувачів.

"Саме дійство урізноманітнене майстеркласами, а також призами та сувенірами з логотипами зоопарку. І погода 20 жовтня сприяє проведенню свята. Також презентували удосконалений вольєр для лемурів — перехід, який буде виводити тварин на острівець", — сказала керівниця звіринця.

Також у зоопарку облаштували найбільшу тематичну фотозону, на яку привезли 6 тонн гарбузів.

Відвідувачка дійства Юлія Духнич розповіла, що на "Свято гарбуза" прийшли разом із дітьми, котрі скуштували смачну гарбузову кашу, спробували гарбузовий сік і отримали подарунки від місцевого пасічника. З її слів, діти щасливі та дуже задоволені.

"Часто відвідуємо місцевий зоопарк, дитині дуже подобається. Якщо гарна погода, то стараємося прийти. Минулого тижня були тут і вже думали, що закриваємо сезон, проте сьогодні завітали на свято, діткам подобається, їм весело", — сказала лучанка.

Директорка відокремленого підрозділу Спеціальної Олімпіади у Волинській області Катерина Свіщева, яка завітала на культурно-розважальний захід, розповіла: "Свято гарбуза" відвідує щороку, і цьогоріч воно не менш вражаюче та різноманітне.

"Ми з нашими особливими спортсменами завжди можемо вільно прийти в таку чудову локацію та відпочити. З задоволенням відвідуємо всі майстеркласи. У зоопарку стільки квітів, стільки відпочинкових зон, неймовірна колекція тварин, що робить його дуже затишним", — сказала лучанка.

Цього року, розповіла керівниця Звіринця Людмила Денисенко, "Свято гарбуза" відвідали декілька сотень лучан і гостей міста.

Директорка зоопарку Людмила Денисенко зазначила, що за 45 років існування Луцький зоопарк переживав різні періоди, і потужним стартом для подальшого розвитку зоопарку стала його реконструкція у 2015 році.

"Пишаємося тим, що Луцький зоопарк і досі лишається єдиним зоопарком в Україні, який був реконструйований за європейські кошти, що стало новим поштовхом. Наша територія стала більш облагороджена, побільшало тварин, збільшилася кількість відпочинкових зон. Зоопарк займає друге місце по відвідуваності в Луцьку після Луцького замку", — додала керівниця звіринця.

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Теги: зоопарк, луцьк, тварини, ювілей
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