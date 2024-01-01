Повістки в Україні отримують ті, хто мають відстрочку і заброньовані: що робити

Повістки в Україні отримують ті, хто мають відстрочку і заброньовані: що робити
Повістки в Україні надсилають зокрема військовозобов’язаним, які мають відстрочку і заброньовані.

Адвокат Володимир Кишеня у своєму TikTok розповів, що в такому разі кажуть робити в ТЦК СП, передає ТСН.

За його словами, протягом минулого тижня троє його клієнтів, яким допомогли оформити відстрочку, звернулися з таким питанням. Повістки вони отримали на пошту та з'явилися з ними в ТЦК.

"На запитання, навіщо нам шлете повістки, адже у нас оформлена відсрочка, почули, що повістки шлемо не ми, цим займається Генеральний штаб, всі питання туди. Ну і оскільки ви вже прийшли, то давайте ви пройдете військово-лікарську комісію", — розповів адвокат.

Вони відмовились від проходження ВЛК, на що почули, що тоді чекайте на наступні повістки.

"Підсумовуючи все вищевикладене, у мене є два припущення. Перший варіант — повістки надсилаються тупо всім. Не розбираючись, у кого є право на відстрочку, на бронювання. Надрукували 900 тисяч — 900 тисяч відправили. Хто не з'явився, отримав штраф. І далі, хай ходять по судах, і доводять, що вони нічого не порушували”, — каже адвокат.

Інший варіант, виходячи зі слів працівників ТЦК СП, повістки надсилаються тим військовозобов'язаним, які не приходили на ВЛК понад один рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Мобілізація, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повістки в Україні отримують ті, хто мають відстрочку і заброньовані: що робити
Сьогодні, 22:14
У селі на Волині живе 20 людей
Сьогодні, 21:15
У Курській області загинули Герої з Луцької грамади Петро Бідун та Василь Приступа
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 жовтня
Сьогодні, 20:00
Курська операція стимулює росіян до частішого обміну військовополоненими, — ISW
Сьогодні, 19:24
Схожі новини
Зниження мобілізаційного віку в Україні: Зеленський зробив заяву Зниження мобілізаційного віку в Україні: Зеленський зробив заяву
19 жовтень, 17:08
Залужний сказав, за якої умови Україна може оголосити мобілізацію жінок Залужний сказав, за якої умови Україна може оголосити мобілізацію жінок
18 жовтень, 03:11
Чи готують у Раді закон про мобілізацію з 18 років: нардеп відповів Чи готують у Раді закон про мобілізацію з 18 років: нардеп відповів
17 жовтень, 23:19
Чи готова Україна мобілізувати 18-річних: у Зеленського заговорили про тиск США Чи готова Україна мобілізувати 18-річних: у Зеленського заговорили про тиск США
15 жовтень, 22:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повістки в Україні отримують ті, хто мають відстрочку і заброньовані: що робити
Сьогодні, 22:14
 0
У селі на Волині живе 20 людей
Сьогодні, 21:15
 0
У Курській області загинули Герої з Луцької грамади Петро Бідун та Василь Приступа
Сьогодні, 20:38
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
Курська операція стимулює росіян до частішого обміну військовополоненими, — ISW
Сьогодні, 19:24
 0
Медіа
відео
1/8