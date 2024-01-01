Повістки в Україні отримують ті, хто мають відстрочку і заброньовані: що робити





Адвокат Володимир Кишеня у своєму TikTok розповів, що в такому разі кажуть робити в ТЦК СП, передає



За його словами, протягом минулого тижня троє його клієнтів, яким допомогли оформити відстрочку, звернулися з таким питанням. Повістки вони отримали на пошту та з'явилися з ними в ТЦК.



"На запитання, навіщо нам шлете повістки, адже у нас оформлена відсрочка, почули, що повістки шлемо не ми, цим займається Генеральний штаб, всі питання туди. Ну і оскільки ви вже прийшли, то давайте ви пройдете військово-лікарську комісію", — розповів адвокат.



Вони відмовились від проходження ВЛК, на що почули, що тоді чекайте на наступні повістки.



"Підсумовуючи все вищевикладене, у мене є два припущення. Перший варіант — повістки надсилаються тупо всім. Не розбираючись, у кого є право на відстрочку, на бронювання. Надрукували 900 тисяч — 900 тисяч відправили. Хто не з'явився, отримав штраф. І далі, хай ходять по судах, і доводять, що вони нічого не порушували”, — каже адвокат.



Інший варіант, виходячи зі слів працівників ТЦК СП, повістки надсилаються тим військовозобов'язаним, які не приходили на ВЛК понад один рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повістки в Україні надсилають зокрема військовозобов’язаним, які мають відстрочку і заброньовані.Адвокату своєму TikTok розповів, що в такому разі кажуть робити в ТЦК СП, передає ТСН За його словами, протягом минулого тижня троє його клієнтів, яким допомогли оформити відстрочку, звернулися з таким питанням. Повістки вони отримали на пошту та з'явилися з ними в ТЦК."На запитання, навіщо нам шлете повістки, адже у нас оформлена відсрочка, почули, що повістки шлемо не ми, цим займається Генеральний штаб, всі питання туди. Ну і оскільки ви вже прийшли, то давайте ви пройдете військово-лікарську комісію", — розповів адвокат.Вони відмовились від проходження ВЛК, на що почули, що тоді чекайте на наступні повістки."Підсумовуючи все вищевикладене, у мене є два припущення. Перший варіант — повістки надсилаються тупо всім. Не розбираючись, у кого є право на відстрочку, на бронювання. Надрукували 900 тисяч — 900 тисяч відправили. Хто не з'явився, отримав штраф. І далі, хай ходять по судах, і доводять, що вони нічого не порушували”, — каже адвокат.Інший варіант, виходячи зі слів працівників ТЦК СП, повістки надсилаються тим військовозобов'язаним, які не приходили на ВЛК понад один рік.

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