«Україна може втратити 20% території, але здобути членство в ЄС», – екскомандувач НА

Джеймс Ставрідіс прогнозує, що російсько-українська війна закінчиться тим, що президент РФ Володимир Путін захопить 20% території України.



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Новообраний президент Дональд Трамп раніше заявляв, що якби він опинився за столом переговорів з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, війна між двома країнами закінчилася б протягом 24 годин.



"Я сподіваюся, що він (Трамп - ред.) це зробить, і я думаю, що він це зробить, чинитиме тиск на обидві сторони, щоб вони сіли за стіл переговорів, і це буде схоже на кінець Корейської війни… Путін, на жаль, отримає близько 20% України, той шматок, який він зараз тримає, але решта України, 80%, всі ці ресурси, переважна більшість населення, вони залишаться демократичними, вільними", – вважає Ставрідіс.



Він додав, що Україна також отримає "шлях до НАТО, можливо, за три-п’ять років, це реалістично. Це не найгірший результат у світі".



На його думку, Україна також може отримати членство в Європейському Союзі, який вклав мільярди доларів у допомогу Україні в боротьбі з російським вторгненням.



"Путін буде ненавидіти цю частину України, так само як і українці будуть ненавидіти ту частину, де Путін тримає 20% їхньої країни. Але це переговори", – сказав адмірал у відставці.



Нагадаємо, на президентських виборах у США перемогу здобув Дональд Трамп, зміна адміністрації і передавання влади має відбутися 20 січня.



В інтерв'ю NBC після виборів Дональд Трамп сказав, що він не відкидає діалог з Володимиром Путіним. Але жодних строків чи очікувань від цієї розмови він не озвучив.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишній командувач Організації Північноатлантичного договору (НАТО)прогнозує, що російсько-українська війна закінчиться тим, що президент РФ Володимир Путін захопить 20% території України.Про це пише ТСН , посилаючись на Newsweek.Новообраний президентраніше заявляв, що якби він опинився за столом переговорів з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, війна між двома країнами закінчилася б протягом 24 годин."Я сподіваюся, що він (Трамп - ред.) це зробить, і я думаю, що він це зробить, чинитиме тиск на обидві сторони, щоб вони сіли за стіл переговорів, і це буде схоже на кінець Корейської війни… Путін, на жаль, отримає близько 20% України, той шматок, який він зараз тримає, але решта України, 80%, всі ці ресурси, переважна більшість населення, вони залишаться демократичними, вільними", – вважає Ставрідіс.Він додав, що Україна також отримає "шлях до НАТО, можливо, за три-п’ять років, це реалістично. Це не найгірший результат у світі".На його думку, Україна також може отримати членство в Європейському Союзі, який вклав мільярди доларів у допомогу Україні в боротьбі з російським вторгненням."Путін буде ненавидіти цю частину України, так само як і українці будуть ненавидіти ту частину, де Путін тримає 20% їхньої країни. Але це переговори", – сказав адмірал у відставці.Нагадаємо, на президентських виборах у США перемогу здобув Дональд Трамп, зміна адміністрації і передавання влади має відбутися 20 січня.В інтерв'ю NBC після виборів Дональд Трамп сказав, що він не відкидає діалог з Володимиром Путіним. Але жодних строків чи очікувань від цієї розмови він не озвучив.

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