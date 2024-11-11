Якою буде погода в Луцьку у понеділок, 11 листопада

Якою буде погода в Луцьку у понеділок, 11 листопада
У Луцьку ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Без опадів. Вітер південно- східний, 1,6-2,4 м/с.
Температура вночі 0-2°, вдень 5-6° тепла.

Народний прогноз погоди: Мисливці вірили: “Якщо вовки зграями бродять полями, то чекай великих бід: епідемій, голоду чи війни”. Якщо 11 листопада “небо заплаче, то слідом за дощем і зима прийде”.

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Теги: погода, Волинь, Луцьк
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