Якою буде погода в Луцьку у понеділок, 11 листопада





Про це повідомляє



Без опадів. Вітер південно- східний, 1,6-2,4 м/с.

Температура вночі 0-2°, вдень 5-6° тепла.



Народний прогноз погоди: Мисливці вірили: “Якщо вовки зграями бродять полями, то чекай великих бід: епідемій, голоду чи війни”. Якщо 11 листопада “небо заплаче, то слідом за дощем і зима прийде”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik Без опадів. Вітер південно- східний, 1,6-2,4 м/с.Температура вночі 0-2°, вдень 5-6° тепла.Мисливці вірили: “Якщо вовки зграями бродять полями, то чекай великих бід: епідемій, голоду чи війни”. Якщо 11 листопада “небо заплаче, то слідом за дощем і зима прийде”.

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