У Луцькому районі сталася смертельна ДТП
Сьогодні, 21:05
Смертельна ДТП сталася ввечері 10 листопада біля села Піддубці Луцького району.
Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.
У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поінформували, що о 18.14 надійшов виклик про ДТП – легкове авто наїхав на велосипедиста.
Медики швидкої, які прибули на місце події, констатували біологічну смерть чоловіка. У постраждалого віком близько 60 років були травми несумісні з життям.
На місці також працюють працівники поліції.
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Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.
У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поінформували, що о 18.14 надійшов виклик про ДТП – легкове авто наїхав на велосипедиста.
Медики швидкої, які прибули на місце події, констатували біологічну смерть чоловіка. У постраждалого віком близько 60 років були травми несумісні з життям.
На місці також працюють працівники поліції.
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