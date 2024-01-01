У Луцькому районі сталася смертельна ДТП





Про це



У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поінформували, що о 18.14 надійшов виклик про ДТП – легкове авто наїхав на велосипедиста.



Медики швидкої, які прибули на місце події, констатували біологічну смерть чоловіка. У постраждалого віком близько 60 років були травми несумісні з життям.



На місці також працюють працівники поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Смертельна ДТП сталася ввечері 10 листопада біля села Піддубці Луцького району.Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поінформували, що о 18.14 надійшов виклик про ДТП – легкове авто наїхав на велосипедиста.Медики швидкої, які прибули на місце події, констатували біологічну смерть чоловіка. У постраждалого віком близько 60 років були травми несумісні з життям.На місці також працюють працівники поліції.

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