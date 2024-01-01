У Луцькому районі сталася смертельна ДТП

У Луцькому районі сталася смертельна ДТП
Смертельна ДТП сталася ввечері 10 листопада біля села Піддубці Луцького району.

Про це Волинським Новинам повідомили очевидці.

У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поінформували, що о 18.14 надійшов виклик про ДТП – легкове авто наїхав на велосипедиста.

Медики швидкої, які прибули на місце події, констатували біологічну смерть чоловіка. У постраждалого віком близько 60 років були травми несумісні з життям.

На місці також працюють працівники поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ДБР розповіли деталі катастрофи F-16, в якій загинув пілот з Луцька
Сьогодні, 21:45
У Луцькому районі сталася смертельна ДТП
Сьогодні, 21:05
Суд виправдав звинуваченого в переправленні ухилянтів засновника благодійного фонду з Луцька
Сьогодні, 20:43
Якою буде погода в Луцьку у понеділок, 11 листопада
Сьогодні, 20:00
«Україна може втратити 20% території, але здобути членство в ЄС», – екскомандувач НА
Сьогодні, 19:31
Схожі новини
Авто на швидкості влетіло у стовп: у ДТП в Луцьку загинув відомий волонтер із Колок Авто на швидкості влетіло у стовп: у ДТП в Луцьку загинув відомий волонтер із Колок
09 листопад, 19:13
На Волині п'яний водій наїхав на пішохода: чоловік загинув на місці На Волині п'яний водій наїхав на пішохода: чоловік загинув на місці
09 листопад, 12:04
Загибель двох людей у Луцьку: момент ДТП потрапив на відео Загибель двох людей у Луцьку: момент ДТП потрапив на відео
09 листопад, 11:35
Статистика вражає: скільки людей від початку року загинуло у ДТП на Волині Статистика вражає: скільки людей від початку року загинуло у ДТП на Волині
08 листопад, 22:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ДБР розповіли деталі катастрофи F-16, в якій загинув пілот з Луцька
Сьогодні, 21:45
 0
У Луцькому районі сталася смертельна ДТП
Сьогодні, 21:05
 0
Суд виправдав звинуваченого в переправленні ухилянтів засновника благодійного фонду з Луцька
Сьогодні, 20:43
 0
Якою буде погода в Луцьку у понеділок, 11 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
«Україна може втратити 20% території, але здобути членство в ЄС», – екскомандувач НА
Сьогодні, 19:31
 0
Медіа
відео
1/8