У ДБР розповіли деталі катастрофи F-16, в якій загинув пілот з Луцька

У ДБР розповіли деталі катастрофи F-16, в якій загинув пілот з Луцька
Державне бюро розслідувань проводить досудове слідство щодо обставин катастрофи винищувача F-16, під час якої загинув пілот Олексій Месь, слідчі призначили 11 судових експертиз.

Про це в ДБР повідомили на запит Суспільного.

Для зʼясування обставин та причин авіакатастрофи до Київського науково- дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України призначено 1 судових експертиз, серед яких, комплексна комісійна судова інженерно-транспортна та військова, компʼютерно-технічна по інформації, що міститься на вилученому бортовому самописцю із вказаного літака, товарознавча, судово-медична та інші. Наразі проведення зазначених експертних досліджень триває", — повідомили в бюро.

У ДБР наголосили, що "висновки про остаточні причини цієї катастрофи та можливий причинний звʼязок із її настанням у результаті дій чи бездіяльності конкретних посадових осіб чи самого пілота" можна буде зробити "лише після отримання та аналізу усіх висновків вищезгаданих судових експертиз та оцінки інших зібраних доказів".

Катастрофа винищувача F-16, під час якої загинув пілот Олексій Месь, позивний Мунфіш, відбулася під час виконання бойової місії у серпні 2024 року. Тоді загинув льотчик Олексій Месь.

Джерело Суспільного у Міністерстві оборони України пізніше підтвердило, що розслідування причини катастрофи наразі тривають, втім вона трапилася не безпосередньо через удар російських військ.

Українській службі Голосу Америки на умовах анонімності представники Повітряних Сил ЗСУ повідомили, що розглядаються різні версії, зокрема "дружній вогонь" своїх ППО, технічну несправність і помилку пілота. До розслідування також долучились партнери зі США.

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Теги: ДБР, катастрофа Ф-16
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