Люди ходять проїжджою частиною: у Зміїнці просять облаштувати тротуар

Люди ходять проїжджою частиною: у Зміїнці просять облаштувати тротуар
У селі Зміїнець просять облаштувати тротуар для пішоходів.

Петицію на платформі E-DEM 8 листопада 2024 року зареєстрував Єрмолай Олександр Миколайович, передає "Конкурент".

У петиції йдеться про створення тротуару в с.Зміїнець на відрізку дороги від вул. Луцької до вул. Щастя, що розташована в напрямку с.Боголюби.

Зі слів чоловіка, ця дорога з'єднує населені пункти та об'єднує великий житловий масив, тож на ній присутній значний потік пішоходів, які змушені йти проїжджою частиною та наражати себе на небезпеку.

«Прохання звернути увагу на цю проблему та при можливості створити тротуар для пішоходів за аналогом вул. Боголюбської у с.Тарасове. Першочерговим вирішенням проблеми могло б бути облагородження узбіччя вздовж дороги, аби пішоходи не виходили на проїжджу частину», – зазначає автор петиції.

Окрім того, додає мешканець Луцької громади, на вулиці відсутні облагороджені зупинки маршрутних транспортних засобів – відповідно посадка-висадка пасажирів здійснюється також на проїжджій частині.

Аби петицію розглянули депутати Луцької міської ради, її повинні підписати не менше 300 осіб. До кінця збору підписів залишилось 12 днів.

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Теги: тротуари, Зміїнець, петиція
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