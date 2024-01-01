Пожежі на Волині: загинули двоє людей, 12-річний хлопчик отримав опіки

Минулої доби під час ліквідації пожеж рятувальники виявили тіла двох людей, ще одна дитина травмувалася на пожежі.Про це повідомили у ДСНС Волині.17 листопада вранці трапилася пожежа в дерев'яному житловому будинку в селищі Шацьк. Повідомлення на лінію 101 надійшло о 07:33. Уже за 5 хвилин до місця події прибули рятувальники 11 ДПРЧ.З`ясувалося, що вогонь охопив побутові прилади й хатні речі у кухні, поширився на стіни й перекриття.Горіння ліквідували о 08:28.Під час пожежі отримав опіки 12-річний хлопчик, дитину з опіками правої руки госпіталізували до медзакладу у Любомлі.Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.Надвечір трапилася пожежа в с. Холоневичі Цуманської громади: на недіючій фермі горіла господарська споруда. До місця події спрямували рятувальників 6 ДПРЧ та працівників місцевих пожежних команд с. Липне, с. Журавичі та смт. Цумань.З'ясувалося, що вогонь поширився на частину перекриття та повністю знищив підсобне приміщення. Під час розвідки працівники ДСНС виявили тіло чоловіка 1961 р.н.Пожежа локалізована о 18:09 год, ліквідована о 19:04 год.О 23:13 надійшло ще одне повідомлення про пожежу — в с. Литовеж Володимирського району вогонь охопив дерев'яний житловий будинок.На місці пожежі рятувальники виявили тіло жінки 1971 р.н. О 00:44 вони ліквідували горіння, що охопило покрівлю, зовнішнє і внутрішнє облицювання стін, побутову техніку та речі домашнього вжитку.Обставини загибелі людей та причини пожеж з'ясовують.