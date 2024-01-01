У росії відкинули замороження війни в Україні, яке нібито пропонуватиме Ердоган

дмитро пєсков заявив, що росія не приймає варіант завершення війни проти України шляхом замороження лінії фронту.



Про це він сказав під час щоденного брифінгу для преси, цитують його пропагандистські агентства «РИА Новости» і ТАСС, пише



Раніше видання Bloomberg із посиланням на джерела написало, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує висунути пропозицію про заморожування російсько-української війни на зустрічі лідерів «Великої двадцятки» у Ріо-де-Жанейро 18 листопада.



Він також нібито пропонуватиме відкласти дискусії щодо приєднання України до НАТО принаймні на 10 років як поступку росії та створити демілітаризовану зону на сході України.



За словами пєскова, російський лідер володимир путін не обговорював з Ердоганом такої пропозиції, але її він назвав «неприйнятною» для росії.



Зазначимо, про замороження війни може говорити не тільки турецький президент. Так, у ЗМІ з’являвся план урегулювання війни від радників новообраного президента США Дональда Трампа.



Він передбачає, що Київ пообіцяє не вступати до НАТО щонайменше 20 років, а США в обмін на це продовжуватимуть надсилати Україні зброю. росія та Україна нібито мали б погодитися на демілітаризовану зону в понад 1200 км. Про подібне також казав і віцепрезидент новообраного президента США Джей ді Венс.



Сам же Трамп досі не оприлюднював власних планів завершення війни в Україні, хоч неодноразово обіцяв закінчити її швидко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Речник російського лідеразаявив, що росія не приймає варіант завершення війни проти України шляхом замороження лінії фронту.Про це він сказав під час щоденного брифінгу для преси, цитують його пропагандистські агентства «РИА Новости» і ТАСС, пише Громадське Раніше видання Bloomberg із посиланням на джерела написало, що президент Туреччинипланує висунути пропозицію про заморожування російсько-української війни на зустрічі лідерів «Великої двадцятки» у Ріо-де-Жанейро 18 листопада.Він також нібито пропонуватиме відкласти дискусії щодо приєднання України до НАТО принаймні на 10 років як поступку росії та створити демілітаризовану зону на сході України.За словами пєскова, російський лідер володимир путін не обговорював з Ердоганом такої пропозиції, але її він назвав «неприйнятною» для росії.Зазначимо, про замороження війни може говорити не тільки турецький президент. Так, у ЗМІ з’являвся план урегулювання війни від радників новообраного президента СШАВін передбачає, що Київ пообіцяє не вступати до НАТО щонайменше 20 років, а США в обмін на це продовжуватимуть надсилати Україні зброю. росія та Україна нібито мали б погодитися на демілітаризовану зону в понад 1200 км. Про подібне також казав і віцепрезидент новообраного президента СШАСам же Трамп досі не оприлюднював власних планів завершення війни в Україні, хоч неодноразово обіцяв закінчити її швидко.

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