Росія вдарила в Одесі по житлових будинках: є загиблі та поранені
Сьогодні, 13:05
Російські терористи здійснили ракетну атаку на Одесу. Є жертви та поранені.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема, житлові будинки", - зазначив він.
"Вчора — Суми. Сьогодні — Одеса. Черговий ракетний удар росіян вкотре припав на житлові будинки. Вже відомо про загиблих та поранених. Висловлюю щирі співчуття рідним. Країна-терорист повинна понести покарання за всі смерті та руйнування", – повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
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Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема, житлові будинки", - зазначив він.
"Вчора — Суми. Сьогодні — Одеса. Черговий ракетний удар росіян вкотре припав на житлові будинки. Вже відомо про загиблих та поранених. Висловлюю щирі співчуття рідним. Країна-терорист повинна понести покарання за всі смерті та руйнування", – повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
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