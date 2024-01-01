Росія вдарила в Одесі по житлових будинках: є загиблі та поранені

Росія вдарила в Одесі по житлових будинках: є загиблі та поранені
Російські терористи здійснили ракетну атаку на Одесу. Є жертви та поранені.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема, житлові будинки", - зазначив він.

"Вчора — Суми. Сьогодні — Одеса. Черговий ракетний удар росіян вкотре припав на житлові будинки. Вже відомо про загиблих та поранених. Висловлюю щирі співчуття рідним. Країна-терорист повинна понести покарання за всі смерті та руйнування", – повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В «Устилузі» прикордонники виявили срібні монети вартістю понад мільйон гривень
Сьогодні, 14:11
У рідному селі погрожував продавцеві ножем: судитимуть волинянина, який пограбував магазин
Сьогодні, 13:44
Росія вдарила в Одесі по житлових будинках: є загиблі та поранені
Сьогодні, 13:05
У росії відкинули замороження війни в Україні, яке нібито пропонуватиме Ердоган
Сьогодні, 12:46
Розпилив в обличчя балончик та погрожував ножем: 20-річний лучанин у дворі будинку пограбував жінку
Сьогодні, 12:19
Схожі новини
Зеленський приїхав до Покровська. ВІДЕО Зеленський приїхав до Покровська. ВІДЕО
Сьогодні, 14:33
У росії відкинули замороження війни в Україні, яке нібито пропонуватиме Ердоган У росії відкинули замороження війни в Україні, яке нібито пропонуватиме Ердоган
Сьогодні, 12:46
ISW: взимку російські війська зосередяться на захопленні прифронтових українських міст ISW: взимку російські війська зосередяться на захопленні прифронтових українських міст
Сьогодні, 11:15
Авіація рф продовжує рівняти з землею свої села та міста на Курщині, - Генштаб Авіація рф продовжує рівняти з землею свої села та міста на Курщині, - Генштаб
Сьогодні, 10:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленський приїхав до Покровська. ВІДЕО
Сьогодні, 14:33
 0
В «Устилузі» прикордонники виявили срібні монети вартістю понад мільйон гривень
Сьогодні, 14:11
 0
У рідному селі погрожував продавцеві ножем: судитимуть волинянина, який пограбував магазин
Сьогодні, 13:44
 0
Росія вдарила в Одесі по житлових будинках: є загиблі та поранені
Сьогодні, 13:05
 0
У росії відкинули замороження війни в Україні, яке нібито пропонуватиме Ердоган
Сьогодні, 12:46
 0
Медіа
відео
1/8