Росія вдарила в Одесі по житлових будинках: є загиблі та поранені





Про це Олег Кіпер.



"Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема, житлові будинки", - зазначив він.



"Вчора — Суми. Сьогодні — Одеса. Черговий ракетний удар росіян вкотре припав на житлові будинки. Вже відомо про загиблих та поранених. Висловлюю щирі співчуття рідним. Країна-терорист повинна понести покарання за всі смерті та руйнування", – повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські терористи здійснили ракетну атаку на Одесу. Є жертви та поранені.Про це повідомив голова Одеської ОВА"Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема, житлові будинки", - зазначив він."Вчора — Суми. Сьогодні — Одеса. Черговий ракетний удар росіян вкотре припав на житлові будинки. Вже відомо про загиблих та поранених. Висловлюю щирі співчуття рідним. Країна-терорист повинна понести покарання за всі смерті та руйнування", – повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

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