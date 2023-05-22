В «Устилузі» прикордонники виявили срібні монети вартістю понад мільйон гривень

В «Устилузі» прикордонники виявили срібні монети вартістю понад мільйон гривень
В «Устилузі» прикордонники виявили срібні монети вартістю понад мільйон гривень.

Про це повідомили у у Західному управлінні Держприкордонслужби.

Учора, 17 листопада, військовослужбовці Волинського прикордонного загону спільно з працівниками митниці в пункті пропуску «Устилуг» виявили, ймовірно, культурні цінності, які намагалися ввезти в Україну.

Йдеться про 72 срібні монети загальною вагою більш ніж чотири кілограми, що були викарбувані у Камеруні, а також у тихоокеанській державі Ніуе.

Срібло спробували провезти водії рейсового автобуса «Рига-Київ» – 44-річний киянин та 41-річний житель Полтавської області. Коробки з монетами були заховані в особистих речах кермувальників у багажному відділенні автобуса.

Працівники Держмитслужби на громадян склали адмінпротоколи про порушення митних правил, а товар вилучили.

Його вартість становить 1 мільйон 92 тисячі гривень.
В «Устилузі» прикордонники виявили срібні монети вартістю понад мільйон гривень
В «Устилузі» прикордонники виявили срібні монети вартістю понад мільйон гривень
В «Устилузі» прикордонники виявили срібні монети вартістю понад мільйон гривень
В «Устилузі» прикордонники виявили срібні монети вартістю понад мільйон гривень
В «Устилузі» прикордонники виявили срібні монети вартістю понад мільйон гривень

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Теги: Устилуг, монети, прикордонники
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