В «Устилузі» прикордонники виявили срібні монети вартістю понад мільйон гривень.Про це повідомили у у Західному управлінні Держприкордонслужби.Учора, 17 листопада, військовослужбовці Волинського прикордонного загону спільно з працівниками митниці в пункті пропуску «Устилуг» виявили, ймовірно, культурні цінності, які намагалися ввезти в Україну.Йдеться про 72 срібні монети загальною вагою більш ніж чотири кілограми, що були викарбувані у Камеруні, а також у тихоокеанській державі Ніуе.Срібло спробували провезти водії рейсового автобуса «Рига-Київ» – 44-річний киянин та 41-річний житель Полтавської області. Коробки з монетами були заховані в особистих речах кермувальників у багажному відділенні автобуса.Працівники Держмитслужби на громадян склали адмінпротоколи про порушення митних правил, а товар вилучили.Його вартість становить 1 мільйон 92 тисячі гривень.