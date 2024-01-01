Рятувальниця з Рівненщини стала чемпіонкою світу серед пожежників

, частина великої родини рятувальників Рівненщини стала справжньою сенсацією на чемпіонаті світу World Firefighter Challenge Championship 2024. Ця молода та талановита спортсменка, яка лише кілька років тому почала займатися пожежним спортом, досягла вершин, про які мріють багато досвідчених спортсменів.Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Рівненській області.Марія Лебединська підтвердила статус однієї з найсильніших жінок-рятувальниць у світі. Спортсменка виборола такі нагороди:- 1 місце в тандемі з Джоді Реймі (Нова Зеландія) у жіночій категорії до 40 років;- 1 місце у складі національної збірної міксованої естафетної команди;- 1 місце у складі міжнародної збірної естафетної команди Powerand Hot;- 1 місце у складі національної жіночої естафетної команди;- 1 місце в загальному командному заліку серед жінок у жіночій категорії до 40 років.У ДСНС кажуть, що Марія лише кілька років тому почала займатися пожежним спортом і вже «досягла вершин, про які мріють багато досвідчених спортсменів».«Історія успіху Марії Лебединської надихає. Ще зовсім недавно вона була звичайною рятувальницею, яка виконувала свої щоденні обов’язки. Але завдяки своїй пристрасті до спорту та незламному духу, вона вирішила спробувати себе у новому амплуа», — йдеться у повідомленні рятувальників.