У Міненерго закликають не розголошувати інформацію про енергооб'єкти та наслідки атак рф

У Міненерго закликають не розголошувати інформацію про енергооб'єкти та наслідки атак рф
Через активізацію масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України Міністерство енергетики закликає громадян не розголошувати інформацію про наслідки та енергооб'єкти.

Про це йдеться у зверненні Міненерго, пише LB.ua.

"Міністерство енергетики закликає всіх: не публікувати фото, відео чи будь-які дані щодо наслідків ударів; не розголошувати інформацію про об’єкти атак, пошкодження, влучання чи відновлення; не обговорювати можливі удари, енергетичні карти або стан об’єктів", — наголошують у відомстві.

У Міненерго додають, що це стосується всіх: органів влади, підприємств, представників медіа, телеграм-каналів, соцмереж та кожного громадянина. "Розголошення такої інформації наражає країну на серйозну небезпеку. Ворог використовує ці дані для координації нових атак".

"Міністерство надає мінімально необхідну інформацію з міркувань безпеки. Енергетики роблять усе можливе, щоб тримати систему стабільною і повертати світло українцям", — додають у міністерстві.

Вранці 17 листопада російська армія атакувала ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території України. Внаслідок масованої атаки у всіх областях запроваджено графіки відключень електроенергії.

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Теги: Росія, Україна, війна
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