У Міненерго закликають не розголошувати інформацію про енергооб'єкти та наслідки атак рф





Про це йдеться у зверненні Міненерго, пише



"Міністерство енергетики закликає всіх: не публікувати фото, відео чи будь-які дані щодо наслідків ударів; не розголошувати інформацію про об’єкти атак, пошкодження, влучання чи відновлення; не обговорювати можливі удари, енергетичні карти або стан об’єктів", — наголошують у відомстві.



У Міненерго додають, що це стосується всіх: органів влади, підприємств, представників медіа, телеграм-каналів, соцмереж та кожного громадянина. "Розголошення такої інформації наражає країну на серйозну небезпеку. Ворог використовує ці дані для координації нових атак".



"Міністерство надає мінімально необхідну інформацію з міркувань безпеки. Енергетики роблять усе можливе, щоб тримати систему стабільною і повертати світло українцям", — додають у міністерстві.



Вранці 17 листопада російська армія атакувала ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території України. Внаслідок масованої атаки у всіх областях запроваджено графіки відключень електроенергії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через активізацію масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України Міністерство енергетики закликає громадян не розголошувати інформацію про наслідки та енергооб'єкти.Про це йдеться у зверненні Міненерго, пише LB.ua "Міністерство енергетики закликає всіх: не публікувати фото, відео чи будь-які дані щодо наслідків ударів; не розголошувати інформацію про об’єкти атак, пошкодження, влучання чи відновлення; не обговорювати можливі удари, енергетичні карти або стан об’єктів", — наголошують у відомстві.У Міненерго додають, що це стосується всіх: органів влади, підприємств, представників медіа, телеграм-каналів, соцмереж та кожного громадянина. "Розголошення такої інформації наражає країну на серйозну небезпеку. Ворог використовує ці дані для координації нових атак"."Міністерство надає мінімально необхідну інформацію з міркувань безпеки. Енергетики роблять усе можливе, щоб тримати систему стабільною і повертати світло українцям", — додають у міністерстві.Вранці 17 листопада російська армія атакувала ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території України. Внаслідок масованої атаки у всіх областях запроваджено графіки відключень електроенергії.

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