Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Дмитром Бачинським

Дмитром Бачинським.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



У вівторок, 19 листопада, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Бачинського Дмитра Іларіоновича (21.07.1992 року народження), який загинув 9 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Ганнівка Донецької області.



Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Щирі співчуття рідним та близьким воїна.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 19 листопада відбудеться прощання з ГероємПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.У вівторок, 19 листопада, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Бачинського Дмитра Іларіоновича (21.07.1992 року народження), який загинув 9 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Ганнівка Донецької області.Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.Щирі співчуття рідним та близьким воїна.

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