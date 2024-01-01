Водіїв-ухилянтів позбавляють «прав» за позовом ТЦК: яка ситуація на Волині





Згодом



Так, тимчасове обмеження права керування може бути застосоване, але – лише за рішенням суду. Тобто, ТЦК повинен звернутися до суду з позовною заявою, якщо військовозобов’язаний громадянин ігнорує вимоги щодо виконання військового обов’язку.



Тож журналісти ВолиньPost подали запит до Волинського територіального центру комплектації та соціальної підтримки та запитали: «Чи були подані ними позови до суду щодо тимчасового обмеження у праві керування військовозобов'язаних».



Нам відповіли, що станом на 15 листопада від Волинського ТЦК та СП таких звернень до суду не було.



Також зазначили, що, відповідно до чинного законодавства України, тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами може бути застосоване до осіб, які ухиляються від виконання обов’язків, передбачених Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».



Суд за позовом ТЦК та СП може тимчасово обмежити право керувати транспортним засобом, але лише після того, як військовозобов’язаний не виконає вимоги ТЦК та СП.



Підставами для прийняття рішення суду буде:



- порушення обов’язку щодо мобілізації та притягнення до адміністративної відповідальності;



- безрезультатні заходи із розшуку військовозобов’язаного поліцією;



- невиконання військовозобов’язаним вимоги ТЦК та СП, надісланої на його поштову адресу.



«Таким чином, лише у випадку встановлення судом факту ухилення військовозобов'язаного від виконання своїх обов'язків, відповідно до вимог закону, можуть бути подані відповідні позови», – зазначили у Волинському ТЦК.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кілька днів тому в інфопросторі з’явилася новина про те, що в Україні військовозобов’язаних, які ігнорують повістки від ТЦК, автоматично позбавляють права керування.Згодом Міноборони спростувало цю інформацію . У відомстві зазначили, що автоматично позбавити громадянин посвідчення водія через неявку до військкомату – неможливо.Так, тимчасове обмеження права керування може бути застосоване, але – лише за рішенням суду. Тобто, ТЦК повинен звернутися до суду з позовною заявою, якщо військовозобов’язаний громадянин ігнорує вимоги щодо виконання військового обов’язку.Тож журналістиподали запит до Волинського територіального центру комплектації та соціальної підтримки та запитали: «Чи були подані ними позови до суду щодо тимчасового обмеження у праві керування військовозобов'язаних».Нам відповіли, що станом на 15 листопада від Волинського ТЦК та СП таких звернень до суду не було.Також зазначили, що, відповідно до чинного законодавства України, тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами може бути застосоване до осіб, які ухиляються від виконання обов’язків, передбачених Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».Суд за позовом ТЦК та СП може тимчасово обмежити право керувати транспортним засобом, але лише після того, як військовозобов’язаний не виконає вимоги ТЦК та СП.- порушення обов’язку щодо мобілізації та притягнення до адміністративної відповідальності;- безрезультатні заходи із розшуку військовозобов’язаного поліцією;- невиконання військовозобов’язаним вимоги ТЦК та СП, надісланої на його поштову адресу.«Таким чином, лише у випадку встановлення судом факту ухилення військовозобов'язаного від виконання своїх обов'язків, відповідно до вимог закону, можуть бути подані відповідні позови», – зазначили у Волинському ТЦК.

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