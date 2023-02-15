Зеленський приїхав до Покровська. ВІДЕО

Володимир Зеленський відвідав розташування 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади у Покровську.



Про це він повідомив у Telegram.



"Поспілкувався із захисниками та відзначив нагородами. Напружений напрямок. Тільки завдяки міцності воїнів Схід не окупований тотально Росією. Ворог щоденно отримує відповідь", - зазначив глава держави.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентвідвідав розташування 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади у Покровську.Про це він повідомив у Telegram."Поспілкувався із захисниками та відзначив нагородами. Напружений напрямок. Тільки завдяки міцності воїнів Схід не окупований тотально Росією. Ворог щоденно отримує відповідь", - зазначив глава держави.

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