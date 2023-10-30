У рідному селі погрожував продавцеві ножем: судитимуть волинянина, який пограбував магазин

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 53-річного жителя села Рудники Луцького району винуватим у вчиненні грабежу в умовах воєнного стану, а також у незаконному поводженні з боєприпасами.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Удень 18 липня судимий уже за крадіжки чоловік, погрожуючи продавцям ножем, заволодів продуктами харчування у магазині в рідному селі.Під час санкціонованого судом обшуку в оселі зловмисника правоохоронці також виявили і вилучили гранату Ф-1 та набої, які він придбав і зберігав без передбаченого законом дозволу.Відтоді чоловік перебуває під вартою і згідно з вироком суду вісім років проведе за ґратами.