У рідному селі погрожував продавцеві ножем: судитимуть волинянина, який пограбував магазин
Сьогодні, 13:44
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 53-річного жителя села Рудники Луцького району винуватим у вчиненні грабежу в умовах воєнного стану, а також у незаконному поводженні з боєприпасами.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Удень 18 липня судимий уже за крадіжки чоловік, погрожуючи продавцям ножем, заволодів продуктами харчування у магазині в рідному селі.
Під час санкціонованого судом обшуку в оселі зловмисника правоохоронці також виявили і вилучили гранату Ф-1 та набої, які він придбав і зберігав без передбаченого законом дозволу.
Відтоді чоловік перебуває під вартою і згідно з вироком суду вісім років проведе за ґратами.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Удень 18 липня судимий уже за крадіжки чоловік, погрожуючи продавцям ножем, заволодів продуктами харчування у магазині в рідному селі.
Під час санкціонованого судом обшуку в оселі зловмисника правоохоронці також виявили і вилучили гранату Ф-1 та набої, які він придбав і зберігав без передбаченого законом дозволу.
Відтоді чоловік перебуває під вартою і згідно з вироком суду вісім років проведе за ґратами.
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