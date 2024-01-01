Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 29 листопада.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 29 листопада
Хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман, місцями слабка ожеледь, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер вночі південно-західний, вдень північний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла, у Луцьку вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 29 листопада
Хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман, місцями слабка ожеледь, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер вночі південно-західний, вдень північний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла, у Луцьку вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Херсонській області загинув Герой з Волині Сергій Нагорщук
Сьогодні, 20:38
У Луцьку знову пролунали вибухи: подробиці
Сьогодні, 20:01
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 листопада
Сьогодні, 20:00
Глава німецької розвідки заявив, що росія планує перевірити дієвість 5-ї статті НАТО
Сьогодні, 19:23
Луцька волонтерка розповіла про старт благодійної акції на підтримку онкохворих дітей
Сьогодні, 18:15