Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 листопада
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 29 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 29 листопада

Хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман, місцями слабка ожеледь, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер вночі південно-західний, вдень північний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла, у Луцьку вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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