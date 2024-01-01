Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 листопада





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 29 листопада



Хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман, місцями слабка ожеледь, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер вночі південно-західний, вдень північний, 5-10 м/с.



Температура по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла, у Луцьку вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 29 листопада.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман, місцями слабка ожеледь, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер вночі південно-західний, вдень північний, 5-10 м/с.Температура по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла, у Луцьку вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла.

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