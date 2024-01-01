У Луцьку знову пролунали вибухи: подробиці





Міський голова Луцька Ігор Поліщук зазначив, що працює ППО.



«Працює ППО. Прошу бути в безпечному місці!», – написав він в Телеграм.



Повітряну тривогу на Волині оголосили о 17:50. Моніторингові канали повідомляли, що над Волинню фіксували декілька шахедів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ввечері у четвер, 28 листопада, у Луцьку знову пролунали вибухи.Міський голова Луцька Ігор Поліщук зазначив, що працює ППО.«Працює ППО. Прошу бути в безпечному місці!», – написав він в Телеграм.Повітряну тривогу на Волині оголосили о 17:50. Моніторингові канали повідомляли, що над Волинню фіксували декілька шахедів.

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