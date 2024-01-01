У Луцьку знову пролунали вибухи: подробиці
Сьогодні, 20:01
Ввечері у четвер, 28 листопада, у Луцьку знову пролунали вибухи.
Міський голова Луцька Ігор Поліщук зазначив, що працює ППО.
«Працює ППО. Прошу бути в безпечному місці!», – написав він в Телеграм.
Повітряну тривогу на Волині оголосили о 17:50. Моніторингові канали повідомляли, що над Волинню фіксували декілька шахедів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Міський голова Луцька Ігор Поліщук зазначив, що працює ППО.
«Працює ППО. Прошу бути в безпечному місці!», – написав він в Телеграм.
Повітряну тривогу на Волині оголосили о 17:50. Моніторингові канали повідомляли, що над Волинню фіксували декілька шахедів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Херсонській області загинув Герой з Волині Сергій Нагорщук
Сьогодні, 20:38
У Луцьку знову пролунали вибухи: подробиці
Сьогодні, 20:01
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 листопада
Сьогодні, 20:00
Глава німецької розвідки заявив, що росія планує перевірити дієвість 5-ї статті НАТО
Сьогодні, 19:23
Луцька волонтерка розповіла про старт благодійної акції на підтримку онкохворих дітей
Сьогодні, 18:15