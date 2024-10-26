У Херсонській області загинув Герой з Волині Сергій Нагорщук

У Херсонській області загинув Герой з Волині Сергій Нагорщук
На війні загинув воїн з Волині Нагорщук Сергій Миколайович.

Про це повідомили у Головнинській громаді.

До повномасштабного вторгнення Сергій проживав у селі Новомиколаївка.


Після виїзду з окупації прийняв рішення добровільно долучитися до лав Збройних Сил України. Пройшовши програму підготовки, 26.10.2024 року вступив до військової частини А7361 стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти.

28 жовтня воїн пішов на виконання бойового завдання на лівий берег Дніпра Херсонської області, і з 29 жовтня вважався зниклим безвісти.
У Херсонській області загинув Герой з Волині Сергій Нагорщук


21 листопада тіло доставили до міста Миколаєва.

За бажанням рідних чин похорону та громадська панахида відбудеться (орієнтовно 29-30 листопада) у селі Крушинець, де народилась його мама, в храмі апостолів Петра і Павла. Поховання на цвинтарі в селищі Головне.

Про орієнтовний час зустрічі Героя, чин похорону та церемонію прощання повідомлять додатково.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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