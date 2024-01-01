Відключення світла на Волині після удару рф: оприлюднено графіки

Відключення світла на Волині після удару рф: оприлюднено графіки
Після сьогоднішнього масованого повітряного удару РФ по об'єктах енергетики в Україні графіки відключень світла стають жорсткішими.

Про це повідомляє "Укренерго".

Так, завтра, 29 листопада, час застосування і обсяг обмежень електрики будуть такими:

Для побутових споживачів

00:00 – 06:00 — одна черга відключень
06:00 – 14:00 — дві черги відключень
14:00 – 18:00 — три черги відключень
18:00 – 22:00 — дві черги відключень
22:00 – 24:00 — одна черга відключень

Для бізнесу і промисловості графіки обмеження потужності діятимуть протягом всієї доби.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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