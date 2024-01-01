Відключення світла на Волині після удару рф: оприлюднено графіки





Про це повідомляє "Укренерго".



Так, завтра, 29 листопада, час застосування і обсяг обмежень електрики будуть такими:



Для побутових споживачів



00:00 – 06:00 — одна черга відключень

06:00 – 14:00 — дві черги відключень

14:00 – 18:00 — три черги відключень

18:00 – 22:00 — дві черги відключень

22:00 – 24:00 — одна черга відключень



Для бізнесу і промисловості графіки обмеження потужності діятимуть протягом всієї доби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після сьогоднішнього масованого повітряного удару РФ по об'єктах енергетики в Україні графіки відключень світла стають жорсткішими.Про це повідомляє "Укренерго".Так, завтра, 29 листопада, час застосування і обсяг обмежень електрики будуть такими:Для побутових споживачів00:00 – 06:00 — одна черга відключень06:00 – 14:00 — дві черги відключень14:00 – 18:00 — три черги відключень18:00 – 22:00 — дві черги відключень22:00 – 24:00 — одна черга відключеньДля бізнесу і промисловості графіки обмеження потужності діятимуть протягом всієї доби.

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