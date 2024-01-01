Мікрорайон обстрілюють не вперше: лучани розповіли про наслідки ранкової атаки РФ





Цього разу обійшлося без значних руйнувань, розповіла Лариса Мацюк, яка живе неподалік від місця атаки.



"Перший прильот почули і сховалися в льосі одразу. Бабахкало, добре бабахкало. Але добре, що цього разу не у вікна, нічого не побилося", — говорить жінка.



Одразу після завершення повітряної тривоги Лариса Мацюк прийшла до сусідки із окропом в термосі. 80-річна Лариса Павлючук 5 років не може ходити. Тому, каже, усю тривогу просиділа вдома.



"Сусідка прийшла, бо не було електрики, то принесла чай. Я чула, як летить ракета, і чула як стріляли, наші видно. Бабахнуло сильно. Минулого разу як бомбили, то мені всі вікна повибивало", — пригадує пенсіонерка.



74-річний Микола після обстрілу їздив вулицею у пошуках собаки Рекса. Суспільному чоловік розповів, що пес від звуків вибухів злякався і втік.



"Я бачив, в садку був якраз. Над моїм городом летіла ракета. Ой... як бахнуло. Собака моя десь побігла і досі не знаю, де він".



20-річна Юлія Лимарь живе впритул до об'єкта інфраструктури. Каже, що під час минулих обстрілів будинок, де мешкає із сім’єю, сильно пошкодило.



"Ніхто не постраждав, всі цілі. Бо всі були в бомбосховищі, будинки теж цілими лишилися, на диво. Після першої атаки було загоряння даху, впав уламок ракети. А останній раз від хвилі шифер знесло. Допомогла міська рада, відновили", — говорить дівчина.



Що відомо про атаку РФ 28 листопада у Луцьку



Зранку 28 листопада в кількох мікрорайонах Луцька було чутно звуки вибухів. У частині міста одразу зникло електропостачання. За даними голови обласної військової адміністрації Івана Рудницького, внаслідок ракетної атаки зафіксували пошкодження об'єкта інфраструктури та господарських будівель. За даними ДСНС, на місці влучання була пожежа.

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