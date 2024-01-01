29 листопада на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження святкує журналісткаЗа православним календарем 29 листопада іменини відзначають Данило, Денис, Іван, Микола, Парамон, Сергій, Федір.Вітаємо всіх, хто народився цього дня і зичимо здоров'я, добробуту і злагоди в родині, любові до ближнього та усіляких гараздів.29 листопада 2003 року – помер колишній міський голова Луцька Іван Фурів.29 листопада 2010 року – засудили ексдепутатку Луцької міської ради Тетяну Семенюк.29 листопада в Україні і світі святкують Чорну п'ятницю. Це неофіційний початок сезону різдвяних розпродажів, який відзначається наступного дня після Дня подяки в США, тобто в четверту п’ятницю листопада. Цього дня магазини пропонують значні знижки та акції, залучаючи велику кількість покупців. Чорна п'ятниця популярна не тільки в США, а й у багатьох інших країнах, зокрема в Україні, де знижки теж стають традиційними.Назва "Чорна п'ятниця" виникла у Філадельфії у 1960-х роках, коли поліція почала так називати день через значні затори та хаос, спричинені масовими покупками. Згодом термін отримав позитивніше значення, асоціюючись із "виходом у плюс" для магазинів (збитки в бухгалтерії позначаються червоним кольором, а прибутки — чорним).Також 29 листопада Всеукраїнський день логіста. Це професійне свято, яке святкують в Україні, щоби вшанувати працівників галузі логістики. Цей день не є офіційним державним святом, але активно відзначається фахівцями у сфері транспорту, складування, постачання, митного оформлення та управління ланцюгами постачання.А ще 29 листопада Всесвітній день мурахоїдів. Його мета — привернути увагу до цих дивовижних тварин, які є важливою частиною екосистем і потребують захисту через загрозу зникнення. Мурахоїди — це ссавці, що належать до підряду Vermilingua. Вони мешкають переважно в тропічних і субтропічних лісах Центральної та Південної Америки.29 листопада святкують Міжнародний день жінок-правозахисниць. Свято вшановує жінок, які активно захищають права людини, сприяють соціальній справедливості, гендерній рівності та миру. День покликаний підтримати їхню працю, звернути увагу на ризики, з якими вони стикаються, та підвищити обізнаність про важливість їхнього внеску. Цей день був проголошений 2004 року в межах міжнародного жіночого руху та підтриманий Організацією Об’єднаних Націй. Він підкреслює специфічні виклики, з якими стикаються жінки-правозахисниці, особливо ті, які працюють у складних умовах або протистоять дискримінації та насильству.