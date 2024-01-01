Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 29-30 листопада

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 29-30 листопада
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 29-30 листопада 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У п'ятницю, 29 листопада, очікується сильна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), яка в суботу, 30 листопада, посилиться до К-індексу 6 (червоний рівень) — бурі, здатної впливати на самопочуття метеозалежних людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: магнітні бурі, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 29-30 листопада
Сьогодні, 01:30
29 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На стіні СІЗО в Луцьку з'явився портрет останнього розстріляного воїна УПА
28 листопад, 23:19
Мікрорайон обстрілюють не вперше: лучани розповіли про наслідки ранкової атаки РФ
28 листопад, 22:12
Зеленський підписав закон про історичне підвищення податків: що зміниться
28 листопад, 21:45
Схожі новини
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 27 листопада Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 27 листопада
27 листопад, 03:11
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 21-23 листопада Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 21-23 листопада
21 листопад, 01:30
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 19-20 листопада Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 19-20 листопада
19 листопад, 03:11
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 15-16 листопада Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 15-16 листопада
15 листопад, 03:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 29-30 листопада
Сьогодні, 01:30
 0
29 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На стіні СІЗО в Луцьку з'явився портрет останнього розстріляного воїна УПА
28 листопад, 23:19
 0
Мікрорайон обстрілюють не вперше: лучани розповіли про наслідки ранкової атаки РФ
28 листопад, 22:12
 0
Зеленський підписав закон про історичне підвищення податків: що зміниться
28 листопад, 21:45
 0
Медіа
відео
1/8