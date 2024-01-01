Що буде з цінами на бензин: міністр фінансів дав відповідь





Про це



Брифінг був присвячений тому, кого зачепить збільшення податків та якими будуть особливості бюджету-2025, закон про який підписав Володимир Зеленський.



Зокрема, йшлося й про ціни на бензин для споживачів, адже, згідно зі змінами до Податкового кодексу, на мережі автозаправних станцій очікує так званий авансовий податок на прибуток. Кожній заправці доведеться сплачувати до 60 тисяч гривень щомісячно. Міністр фінансів стверджує – для споживачів не зміниться нічого.



"Це не призведе до зростання вартості цін на бензин. Це ми вирівнюємо систему оподаткування. І це була реакція ринку", – каже він.



Посадовець уточнив, що нині є автозаправні станції, які платять податок на прибуток, а є ті, які цього роблять.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр фінансів України Сергій Марченко стверджує: поки податок на додану вартість не збільшуватимуть. А зміни податку для автозаправних станцій не вплинуть на ціни на бензин для споживачів.Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на брифінг міністра.Брифінг був присвячений тому, кого зачепить збільшення податків та якими будуть особливості бюджету-2025, закон про який підписавЗокрема, йшлося й про ціни на бензин для споживачів, адже, згідно зі змінами до Податкового кодексу, на мережі автозаправних станцій очікує так званий авансовий податок на прибуток. Кожній заправці доведеться сплачувати до 60 тисяч гривень щомісячно. Міністр фінансів стверджує – для споживачів не зміниться нічого."Це не призведе до зростання вартості цін на бензин. Це ми вирівнюємо систему оподаткування. І це була реакція ринку", – каже він.Посадовець уточнив, що нині є автозаправні станції, які платять податок на прибуток, а є ті, які цього роблять.

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