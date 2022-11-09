Названо ім'я нового найстарішого чоловіка

Жоао Маріньо Нето після смерті Джона Тіннісвуда з Великої Британії, який пішов із життя 25 листопада.



Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса, передає



Жоао Марінью Нето було 112 років 52 дні, як підтвердив LongeviQuest в Апуяресі, штат Сеара, Бразилія, 26 листопада.



Він народився в Марангуапе 5 жовтня 1912 року, і раніше був визнаний найстарішим чоловіком у Бразилії та Латинській Америці. Він також є останнім живим чоловіком, який народився 1912 року.



Жоао народився в сім'ї фермерів і переїхав з батьками до сільської місцевості Апуярес. Коли йому виповнилося чотири роки, він допомагав батькові в полі. Його робота на фермі містила допомогу в догляді за худобою та збирання фруктів з дерев.



Згодом Жоао одружився з Жозефою Албано душ Сантуш (1920-1994), і у них народилося четверо дітей – Антоніо, Жозе, Фатіма і Ванда.



Він пішов стопами свого батька, обробляючи землю, яку успадкувала його тодішня дружина у Фазенді Массапе, щоб вирощувати кукурудзу та боби. Він також вирощував велику рогату худобу, кіз, свиней і курей.



Пізніше у Жоао народилося ще троє дітей – Вінісіус, Жарбас і Консейсан – з партнеркою Антонією Родрігес Моура.

У нього шестеро живих дітей, 22 онуків, 15 правнуків і троє праправнуків.



За словами Жоао, секрет його довгого життя полягає в тому, що його оточують хороші люди і він завжди тримає своїх близьких поруч.



Рекордсмен також зіткнувся з труднощами в своєму житті, переживши декілька сильних посух, які вразили його регіон протягом багатьох років. Але він наполегливо працював, щоб побудувати фінансово стабільне життя, накопичивши багато активів, зокрема землю і будинки.



Представник LongeviQuest сказав: "Ми щиро вітаємо його та його родину з цим визначним досягненням. Ми бажаємо йому міцного здоров'я та довгих років щастя. Його історія надихає людей в усьому світі".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Найстарішим чоловіком у світі визнано 112-річного бразильцяпісля смертіз Великої Британії, який пішов із життя 25 листопада.Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса, передає ТСН Жоао Марінью Нето було 112 років 52 дні, як підтвердив LongeviQuest в Апуяресі, штат Сеара, Бразилія, 26 листопада.Він народився в Марангуапе 5 жовтня 1912 року, і раніше був визнаний найстарішим чоловіком у Бразилії та Латинській Америці. Він також є останнім живим чоловіком, який народився 1912 року.Жоао народився в сім'ї фермерів і переїхав з батьками до сільської місцевості Апуярес. Коли йому виповнилося чотири роки, він допомагав батькові в полі. Його робота на фермі містила допомогу в догляді за худобою та збирання фруктів з дерев.Згодом Жоао одружився з Жозефою Албано душ Сантуш (1920-1994), і у них народилося четверо дітей – Антоніо, Жозе, Фатіма і Ванда.Він пішов стопами свого батька, обробляючи землю, яку успадкувала його тодішня дружина у Фазенді Массапе, щоб вирощувати кукурудзу та боби. Він також вирощував велику рогату худобу, кіз, свиней і курей.Пізніше у Жоао народилося ще троє дітей – Вінісіус, Жарбас і Консейсан – з партнеркою Антонією Родрігес Моура.У нього шестеро живих дітей, 22 онуків, 15 правнуків і троє праправнуків.За словами Жоао, секрет його довгого життя полягає в тому, що його оточують хороші люди і він завжди тримає своїх близьких поруч.Рекордсмен також зіткнувся з труднощами в своєму житті, переживши декілька сильних посух, які вразили його регіон протягом багатьох років. Але він наполегливо працював, щоб побудувати фінансово стабільне життя, накопичивши багато активів, зокрема землю і будинки.Представник LongeviQuest сказав: "Ми щиро вітаємо його та його родину з цим визначним досягненням. Ми бажаємо йому міцного здоров'я та довгих років щастя. Його історія надихає людей в усьому світі".

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