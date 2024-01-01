Учні ліцею придбали корм для котиків луцького зоопарку
Сьогодні, 08:20
Учні Лищенського ліцею долучилися до акції «Щедрий вівторок».
Про це розповіли на сторінці луцького зоопарку.
У закладі освіти зібрали 2 980 гривень. За них придбали 432 упаковки вологого котячого корму (по 85 грамів).
Ним нагодували аж 60 мешканців луцького зоопарку.
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Про це розповіли на сторінці луцького зоопарку.
У закладі освіти зібрали 2 980 гривень. За них придбали 432 упаковки вологого котячого корму (по 85 грамів).
Ним нагодували аж 60 мешканців луцького зоопарку.
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