Учні ліцею придбали корм для котиків луцького зоопарку

Учні ліцею придбали корм для котиків луцького зоопарку
Учні Лищенського ліцею долучилися до акції «Щедрий вівторок».

Про це розповіли на сторінці луцького зоопарку.

У закладі освіти зібрали 2 980 гривень. За них придбали 432 упаковки вологого котячого корму (по 85 грамів).

Ним нагодували аж 60 мешканців луцького зоопарку.

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Теги: зоопарк, луцьк, тварини, діти
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