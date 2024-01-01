Учні ліцею придбали корм для котиків луцького зоопарку





Про це розповіли на сторінці луцького зоопарку.



У закладі освіти зібрали 2 980 гривень. За них придбали 432 упаковки вологого котячого корму (по 85 грамів).



Ним нагодували аж 60 мешканців луцького зоопарку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учні Лищенського ліцею долучилися до акції «Щедрий вівторок».Про це розповіли на сторінці луцького зоопарку.У закладі освіти зібрали 2 980 гривень. За них придбали 432 упаковки вологого котячого корму (по 85 грамів).Ним нагодували аж 60 мешканців луцького зоопарку.

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