На Волині горіла господарська споруда





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Вчора вночі вогнеборці 16-ї ДПРЧ смт Стара Вижівка разом з командою місцевої пожежної охорони с. Сераховичі ліквідували пожежу в приватному господарстві в с.Поліське Ковельського району.



Повідомлення про пожежу надійшло о 23:24. Пожежу ліквідовано о 00:05.

Вогнем знищено частково покрівлю та перекриття, майно.



Причина пожежі: коротке замикання електромережі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рятувальники ліквідували пожежу в господарській споруді.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Вчора вночі вогнеборці 16-ї ДПРЧ смт Стара Вижівка разом з командою місцевої пожежної охорони с. Сераховичі ліквідували пожежу в приватному господарстві в с.Поліське Ковельського району.Повідомлення про пожежу надійшло о 23:24. Пожежу ліквідовано о 00:05.Вогнем знищено частково покрівлю та перекриття, майно.Причина пожежі: коротке замикання електромережі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію