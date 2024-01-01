На Волині горіла господарська споруда

На Волині горіла господарська споруда
Рятувальники ліквідували пожежу в господарській споруді.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Вчора вночі вогнеборці 16-ї ДПРЧ смт Стара Вижівка разом з командою місцевої пожежної охорони с. Сераховичі ліквідували пожежу в приватному господарстві в с.Поліське Ковельського району.

Повідомлення про пожежу надійшло о 23:24. Пожежу ліквідовано о 00:05.
Вогнем знищено частково покрівлю та перекриття, майно.

Причина пожежі: коротке замикання електромережі.
На Волині горіла господарська споруда

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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