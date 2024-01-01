Вночі росія атакувала Україну 132 дронами

Вночі росія атакувала Україну 132 дронами
У ніч проти 29 листопада російські війська атакували Україну 132 ударними дронами Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Протиповітряна оборона знешкодила 88 ворожих цілей.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Безпілотники росіяни запускали із районів Орла, Міллерового, Курська та Приморсько-Ахтарська у рф. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.

Станом на 9:00 у Повітряних силах підтвердили збиття 88 безпілотників у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.

Ще 41 дрон було локаційно втрачено — імовірно, через активну протидію РЕБ. Іще один безпілотник повернувся до росії.


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Теги: Росія, Україна, війна
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