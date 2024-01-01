Вночі росія атакувала Україну 132 дронами





Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.



Безпілотники росіяни запускали із районів Орла, Міллерового, Курська та Приморсько-Ахтарська у рф. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.



Станом на 9:00 у Повітряних силах підтвердили збиття 88 безпілотників у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.



Ще 41 дрон було локаційно втрачено — імовірно, через активну протидію РЕБ. Іще один безпілотник повернувся до росії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 29 листопада російські війська атакували Україну 132 ударними дронами Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Протиповітряна оборона знешкодила 88 ворожих цілей.Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.Безпілотники росіяни запускали із районів Орла, Міллерового, Курська та Приморсько-Ахтарська у рф. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.Станом на 9:00 у Повітряних силах підтвердили збиття 88 безпілотників у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.Ще 41 дрон було локаційно втрачено — імовірно, через активну протидію РЕБ. Іще один безпілотник повернувся до росії.

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