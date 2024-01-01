Сезонні розпродажі та онлайн-шахрайство: як не стати жертвою обману в гонитві за знижками





Є категорії товарів, які входять в «групу ризику», користуючись особливою популярністю у шахраїв. Серед них – елітна парфумерія всесвітньо відомих брендів. Dior, Yves Saint Laurent, Armani, Gucci, Trussardi, Versace – ці імена є символом краси, розкоші та стилю. Навряд чи знайдеться людина, яка б відмовилась від флакону створених ними парфумерних шедеврів.



На жаль, популярність легендарних брендів безсоромно використовують шахраї, розповсюджуючи підробки легендарних ароматів у мережі. Тож ризик купити в інтернеті фейкові парфуми замість оригінальних завжди існує. Цей ризик зростає напередодні свят та під час сезонних розпродажів на кшталт Чорної п’ятниці. Адже коли майже всі магазини проводять акції, шахраям легше замаскуватися і піймати недосвіченого покупця «на гачок».



Як зрозуміти, що вас намагаються обдурити і не піддаватися на обман? Ось декілька «правил безпеки» для тих, хто не хоче стати жертвою онлайн-шахраїв.

Правило 1. Не довіряйте занадто щедрим пропозиціям. В період святкового сезону, який розпочинається з Чорної п'ятниці і триває до Нового року, привабливих пропозицій достатньо. Варто зайти в інтернет, і тебе буквально накриває хвиля реклами різноманітних розпродажів та акцій. Але треба вміти читати між рядків. Фрази «Елітні парфуми нижче собівартості», «Всі парфуми за ціною 499 грн», «Остаточний розпродаж люксової парфумерії» — такі фрази повинні насторожити. Зверніть увагу, чим продавець пояснює свій «атракціон небаченої щедрості». Якщо це «закриття магазину», «ліквідація складу», «розпродаж партії конфіскату» — можна бути впевненим, що це пастка.





Правило 2. Відстежуйте, куди веде реклама. Експерти стверджують, що більшість покупок фейкових продуктів відбувається на сайтах-одноденках, куди любителі «шалених знижок» переходять з реклами у соціальних мережах та месенджерах. Тож, натиснувши на посилання, варто роздивитися, куди саме ви потрапили. На офіційний сайт відомої компанії чи на підозрілий онлайн-майданчик анонімного продавця.



Дамо кілька підказок:



- Сайти всіх великих українських компаній зареєстровані під доменом .UA. Якщо ж сайт зареєстрований на вільних доменах com.ua, kiev.ua, in.ua, cc, biz, це має вас насторожити. Адже скористатися безкоштовними доменами може хто завгодно.



- Оформлення сайту. Якщо дизайн виглядає кустарно, світлини «пливуть», а тексти рясніють орфографічними помилками, це привід замислитись. Також перевірте, чи вказані на сайті контактні дані продавця, чи є відгуки, чи працює зворотний зв'язок.



- Каталог продукції - він має бути великим. Наприклад на офіційному сайті Brocard.ua налічуються тисячі найменувань парфумерії та косметики, тоді як у продавців контрафакту – кілька десятків найпопулярніших продуктів.



- Оплата обраного товару має здійснюватися лише на рахунок української офіційної юридичної особи, а не переказом на ФОП чи особисту карту. В разі замовлення доставки товару, відправником теж має виступати юридична, а не фізична особа.



Правило 3. Купуйте брендові товари тільки у тих, хто має право на їх продаж. Насправді, це найголовніше правило, слідуючи якому ви точно убезпечите себе від контакту з шахраями. Всесвітньо відомі бренди надають офіційні права на дистрибуцію своїх продуктів тільки компаніям, які відповідають цілому ряду вимог. Наприклад, мають мережу не тільки онлайн, а й офлайн магазинів, досвід роботи на ринку, штат підготовлених консультантів, можуть забезпечити належні умови транспортування та зберігання продукції, маркетингову підтримку брендів тощо.





В сегменті люксової парфумерії і косметики таких компаній небагато. Лідер – BROCARD, що працює на ринку України вже майже 30 років і має мережу з 66 магазинів по всій країні. Тут ви можете робити покупки із впевненістю та у задоволення — не має значення, онлайн, чи офлайн. А різноманітні



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