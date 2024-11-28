Росіяни розстріляли ще чотирьох полонених українських бійців у Покровському районі Донеччини

Росіяни розстріляли ще чотирьох полонених українських бійців у Покровському районі Донеччини
У Покровському районі Донеччини росіяни розстріляли ще чотирьох українських військовополонених.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, пише LB.ua.

За оперативною інформацією, 22 листопада окупанти здійснили наступ на позицію Збройних сил України поблизу с. Петрівка Покровського району. Під час ворожого штурму четверо військовослужбовців вимушено здались у полон. Одразу після цього окупанти відкрили по них вогонь на ураження з автоматичної зброї.

«Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин», - наголосили в Офісі Генпрокурора.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння.

24 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області, де тривають активні бойові дії, військовослужбовці РФ вбили п’ятьох українських захисників із шести, взятих у полон.
Днями стало відомо, що російська армія розстріляла п'ятьох полонених військових, яких теж захопили у полон біля села Петрівка Покровського району.

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Теги: Росія, Україна, війна
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