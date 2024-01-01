Як захиститися від шахраїв під час оформлення кредитів онлайн

Як захиститися від шахраїв під час оформлення кредитів онлайн
Оформлюючи онлайн кредит на картку в мікрофінансовій організації (МФО), є ризик натрапити на недобросовісну установу. Щоб його нівелювати та дійсно отримати необхідні гроші, обов'язково перевірте компанію.

Як захиститися від шахраїв: поради


Якщо ви плануєте взяти в МФО кредит онлайн, важливо дотримуватися певних правил:

  • Вибирайте перевірені фінансові компанії. Вивчайте ліцензії й відгуки інших клієнтів. Надійні МФО завжди мають дозвільні документи та прозору репутацію.

  • Використовуйте офіційні сайти або застосунки фінансових установ. Не переходьте за посиланнями з сумнівних SMS чи електронних листів.
    Уважно читайте умови договору. Шахраї можуть внести інформацію про приховані платежі та додаткові комісії у текст договору. Перед підписанням вивчіть усі пункти.

  • Не передавайте свої особисті дані стороннім. Уникайте сайтів і додатків, які вимагають зайву інформацію, наприклад, PIN-коди банківських карток, коди CVV чи CVC (на звороті картки) або повний доступ до інтернет-банкінгу. Ці дані не потрібні, щоб оформити чи добрати кредит.

  • Перевіряйте розмір платежів і графік погашення. Шахраї можуть нав'язувати надмірні платежі, щоб створити боргову пастку. Звіряйте інформацію на сторінках оплати з умовами в договорі та слідкуйте за нарахуваннями.

  • Звертайтеся в службу підтримки. Якщо щось видається підозрілим у процесі оформлення кредиту, зв’яжіться з офіційною службою підтримки компанії, через яку плануєте оформити позику. Це дозволить уникнути непорозумінь або підтвердити легітимність операцій.

    • Дотримуючись цих порад, ви зможете мінімізувати ризик шахрайства під час оформлення онлайн-кредитів.

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    Теги: є гроші, кредит онлайн, позика, реклама
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