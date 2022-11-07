Спортсмен-переселенець, який живе в Луцьку, збирає гроші, щоб поїхати на чемпіонат Європи

Євген Нескреба у 2022 році переїхав з Волновахи Донецької області до Луцька. Нині чоловік збирає гроші на чемпіонат Європи, що відбудеться в грудні в Італії.



Гирьовим спортом займається з 12 років, розповів



З 1997 року Євген Нескреба на Донеччині тренував дітей. Зізнається: виховав не одного чемпіона світу та України.



"Я працював тренером у Волновасі до окупації, — пригадує спортсмен. — Останнє моє тренування відбулося в лютому 2022 року десь 19 чи 20 числа. Ми ще жили, щось планували, на змагання готувалися".



За свою 36-річну спортивну кар’єру чоловік здобув майже тисячу нагород. Усі вони залишилися у зруйнованому російськими військами будинку у Волновасі.



"Будинок згорів, де було понад 600 медалей, понад 300 кубків. Якось боляче. Але це все я поновив, щось вже повигравав після війни. 200 може є вже", — говорить спортсмен-гирьовик.



Як розповідає Євген, для професійного спортсмена важливо розвиватися, підтримувати свій рівень. З його слів, гирьового спорту в Луцьку майже немає, чемпіонати області не проводяться.



Зараз шукає гроші, щоб поїхати у грудні на чемпіонат Європи в Італію. Каже: на сьогодні зібрано 25-26 тисяч гривень, ще треба 15 тисяч гривень.



"Коштів на прожиття не вистачає, бо за квартиру треба платити 12 тисяч з комунальними. Це майже всю свою зарплату віддаю. Щоб поїхати на чемпіонат Європи, треба майже 1000 євро. Благодійний фонд перевів до 300 євро і до 300 євро назбирали через знайомих, десь у фейсбуці", — говорить Євген Нескреба.



Нині його найбільша підтримка — дружина Олена. З нею познайомився на Волині, пів року жінка вже теж підіймає гирі.



"Для мене це було щось неймовірно. Я думала, що не підійму цю гирю. Але хотілося підтримати його, допомогти, так воно якось і сталося. Тепер разом підіймаємо і разом їздимо на змагання", — каже Олена Войтюк.



Євген Нескреба вірить, що представить Україну на чемпіонаті Європи. Тим паче, додає, завжди займає на змаганнях призові місця. Додому, на Донеччину повертатися не буде, бо нікуди — будинок зруйнований. Каже: йому тут добре.



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