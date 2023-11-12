19-річний п'яний лучанин на блокпосту пропонував поліцейським хабар

19-річний п'яний лучанин на блокпосту пропонував поліцейським хабар
У Володимирському районі поліцейські задокументували факт надання неправомірної вигоди.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 28 листопада, на блокпосту поблизу Володимира поліцейські зупинили автомобіль Volkswagen Touran під керуванням 19-річного лучанина.

Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За непритягнення до адміністративної відповідальності водій надав поліцейським неправомірну вигоду – 11500 гривень.

На місце виїхала слідчо-оперативна група, факт надання неправомірної вигоди належним чином задокументували.

Гроші та транспортний засіб поліцейські вилучили.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Окрім того, за керування транспортом у стані сп’яніння на лучанина склали адміністративний протокол за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Слідство триває.


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Теги: лучанин, поліцейські, хабар
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