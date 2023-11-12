19-річний п'яний лучанин на блокпосту пропонував поліцейським хабар





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Учора, 28 листопада, на блокпосту поблизу Володимира поліцейські зупинили автомобіль Volkswagen Touran під керуванням 19-річного лучанина.



Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.



За непритягнення до адміністративної відповідальності водій надав поліцейським неправомірну вигоду – 11500 гривень.



На місце виїхала слідчо-оперативна група, факт надання неправомірної вигоди належним чином задокументували.



Гроші та транспортний засіб поліцейські вилучили.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.



Окрім того, за керування транспортом у стані сп’яніння на лучанина склали адміністративний протокол за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Слідство триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирському районі поліцейські задокументували факт надання неправомірної вигоди.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 28 листопада, на блокпосту поблизу Володимира поліцейські зупинили автомобіль Volkswagen Touran під керуванням 19-річного лучанина.Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.За непритягнення до адміністративної відповідальності водій надав поліцейським неправомірну вигоду – 11500 гривень.На місце виїхала слідчо-оперативна група, факт надання неправомірної вигоди належним чином задокументували.Гроші та транспортний засіб поліцейські вилучили.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.Окрім того, за керування транспортом у стані сп’яніння на лучанина склали адміністративний протокол за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.Слідство триває.

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