19-річний п'яний лучанин на блокпосту пропонував поліцейським хабар
Сьогодні, 11:10
У Володимирському районі поліцейські задокументували факт надання неправомірної вигоди.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 28 листопада, на блокпосту поблизу Володимира поліцейські зупинили автомобіль Volkswagen Touran під керуванням 19-річного лучанина.
Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.
За непритягнення до адміністративної відповідальності водій надав поліцейським неправомірну вигоду – 11500 гривень.
На місце виїхала слідчо-оперативна група, факт надання неправомірної вигоди належним чином задокументували.
Гроші та транспортний засіб поліцейські вилучили.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.
Окрім того, за керування транспортом у стані сп’яніння на лучанина склали адміністративний протокол за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 28 листопада, на блокпосту поблизу Володимира поліцейські зупинили автомобіль Volkswagen Touran під керуванням 19-річного лучанина.
Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.
За непритягнення до адміністративної відповідальності водій надав поліцейським неправомірну вигоду – 11500 гривень.
На місце виїхала слідчо-оперативна група, факт надання неправомірної вигоди належним чином задокументували.
Гроші та транспортний засіб поліцейські вилучили.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.
Окрім того, за керування транспортом у стані сп’яніння на лучанина склали адміністративний протокол за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Слідство триває.
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