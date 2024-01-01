Три українські АЕС після масованої атаки скоротили виробництво електроенергії





Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, пише



За його словами, це вже вдруге протягом двох тижнів, коли ці три українські АЕС змушені знижувати рівень потужності як запобіжний крок під час повітряних атак. Загалом потужність знизили всі дев’ять атомних реакторів. Ще один реактор Рівненської АЕС відключений від мережі.



Повідомлень про прямі пошкодження АЕС не надходило, але Україна сповістила МАГАТЕ, що російські удари знову вплинули на електричні підстанції, які атомні станції використовують як для передачі, так і для отримання електроенергії.



Ці підстанції, які МАГАТЕ визначила як важливі для ядерної безпеки, були пошкоджені під час попередніх атак, зокрема в серпні.



«Енергетична інфраструктура України є надзвичайно тендітною та вразливою, що ставить ядерну безпеку під великий ризик. Я ще раз закликаю до максимальної військової стриманості в районах із великими ядерними енергетичними об’єктами та інших об’єктах, від яких вони залежать», — закликав гендиректор МАГАТЕ.



Раніше у вересні-жовтні команда МАГАТЕ відвідала сім підстанцій, розташованих за межами АЕС у всій Україні, виявивши «великі пошкодження» та дійшовши висновку, що електрозабезпечення АЕС з-поза меж станцій «значно скорочено».



Масована атака на енергосистему



Війська росії вночі та зранку 28 листопада масовано атакували Україну ракетами та ударними дронами. У низці міст пролунали вибухи, енергетики вводили аварійні відключення світла.



Під час атаки рф зафіксували 12 влучань, здебільшого — в об’єкти паливно-енергетичного сектору.



Загалом окупанти запустили по Україні 188 засобів повітряного нападу — 91 ракету та 97 безпілотників. Зокрема, цивільну інфраструктуру обстріляли ракетами «Калібр» із касетними боєприпасами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС знизили виробництво електроенергії після масованої російської атаки вранці 28 листопада.Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ, пише Громадське За його словами, це вже вдруге протягом двох тижнів, коли ці три українські АЕС змушені знижувати рівень потужності як запобіжний крок під час повітряних атак. Загалом потужність знизили всі дев’ять атомних реакторів. Ще один реактор Рівненської АЕС відключений від мережі.Повідомлень про прямі пошкодження АЕС не надходило, але Україна сповістила МАГАТЕ, що російські удари знову вплинули на електричні підстанції, які атомні станції використовують як для передачі, так і для отримання електроенергії.Ці підстанції, які МАГАТЕ визначила як важливі для ядерної безпеки, були пошкоджені під час попередніх атак, зокрема в серпні.«Енергетична інфраструктура України є надзвичайно тендітною та вразливою, що ставить ядерну безпеку під великий ризик. Я ще раз закликаю до максимальної військової стриманості в районах із великими ядерними енергетичними об’єктами та інших об’єктах, від яких вони залежать», — закликав гендиректор МАГАТЕ.Раніше у вересні-жовтні команда МАГАТЕ відвідала сім підстанцій, розташованих за межами АЕС у всій Україні, виявивши «великі пошкодження» та дійшовши висновку, що електрозабезпечення АЕС з-поза меж станцій «значно скорочено».Війська росії вночі та зранку 28 листопада масовано атакували Україну ракетами та ударними дронами. У низці міст пролунали вибухи, енергетики вводили аварійні відключення світла.Під час атаки рф зафіксували 12 влучань, здебільшого — в об’єкти паливно-енергетичного сектору.Загалом окупанти запустили по Україні 188 засобів повітряного нападу — 91 ракету та 97 безпілотників. Зокрема, цивільну інфраструктуру обстріляли ракетами «Калібр» із касетними боєприпасами.

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