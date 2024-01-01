У Луцьку попрощалися з Героєм Олександром Панькевичем

Олександром Панькевичем, який віддав життя, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України. Сьогодні, 29 листопада, Героя відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



Панькевич Олександр Ярославович (13.01.1980 року народження) загинув 22 листопада під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новоданилівка Запорізької області.



Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.



Поховали Героя на кладовищі у селі Немир Луцького району.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





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