У Луцьку попрощалися з Героєм Олександром Панькевичем
Сьогодні, 13:10
Жителі міської територіальної громади попрощалися з військовослужбовцем Олександром Панькевичем, який віддав життя, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України. Сьогодні, 29 листопада, Героя відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Панькевич Олександр Ярославович (13.01.1980 року народження) загинув 22 листопада під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новоданилівка Запорізької області.
Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.
Поховали Героя на кладовищі у селі Немир Луцького району.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Панькевич Олександр Ярославович (13.01.1980 року народження) загинув 22 листопада під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новоданилівка Запорізької області.
Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.
Поховали Героя на кладовищі у селі Немир Луцького району.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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