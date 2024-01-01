У Білорусі виявили фільтраційний табір, де військові рф катували українців. ВІДЕО





Про це йдеться у розслідуванні



Розслідування проводилося у співпраці з журналістами з «Білоруського розслідувальницького центру», білоруської редакції Радіо Свобода та за підтримки проєкту з документації воєнних злочинів The Reckoning Project і хакерської групи «Кіберпартизани».



Розслідувачі проаналізували супутникові знімки, пропагандистські відео з полоненими, свідчення колишніх бранців і дані, отримані від хакерів.



Повідомляється, що табір був створений на початку повномасштабного вторгнення, умови утримання та ставлення до полонених у ньому правозахисники назвали одними з найжорстокіших.



Розслідувачі з’ясували, що пункт, в якому утримували полонених українських військових та цивільних, розташовувався на ділянці білоруського державного підприємства "Прип’ятський Альянс". Воно входить до структури "республіканської спілки споживчих товариств Ради Міністрів Республіки Білорусь".



Українці, які поверталися з полону, підтверджували, що їх утримували в Білорусі, але не могли точно вказати місце. Єдине, що вони згадували, — воно нагадувало колгосп чи тракторну базу.



Так само описують фільтраційний табір і колишні військовополонені – Богдан Лисенко та Віктор. Віктор потрапив до полону у перші дні повномасштабного вторгнення ще у лютому 2022 року, Богдан – це поранений військовослужбовець з групи полонених українських зв’язківців з пропагандистського відео, який був ув’язнений військовими РФ 20 березня.



Кількість цивільних українців, яких російські військові вивезли до Наровлі, може сягати сотень, вважає журналіст Радіо Свобода Дмитро Джулай, автор серії розслідувань про злочини армії РФ на Київщині.



Як повідомляють правозахисники, наразі частина українців, які пройшли через фільтраційний табір на території "Прип’ятського альянсу" в Наровлі, досі перебувають у полоні, зокрема, на території виправних колоній у Росії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Навесні 2022-го року російські військові влаштували на території білоруського міста Наровля фільтраційний табір, який став місцем незаконного утримання, тортур та знущань з українських військовополонених і цивільних, зокрема дітей.Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Схеми» Розслідування проводилося у співпраці з журналістами з «Білоруського розслідувальницького центру», білоруської редакції Радіо Свобода та за підтримки проєкту з документації воєнних злочинів The Reckoning Project і хакерської групи «Кіберпартизани».Розслідувачі проаналізували супутникові знімки, пропагандистські відео з полоненими, свідчення колишніх бранців і дані, отримані від хакерів.Повідомляється, що табір був створений на початку повномасштабного вторгнення, умови утримання та ставлення до полонених у ньому правозахисники назвали одними з найжорстокіших.Розслідувачі з’ясували, що пункт, в якому утримували полонених українських військових та цивільних, розташовувався на ділянці білоруського державного підприємства "Прип’ятський Альянс". Воно входить до структури "республіканської спілки споживчих товариств Ради Міністрів Республіки Білорусь".Українці, які поверталися з полону, підтверджували, що їх утримували в Білорусі, але не могли точно вказати місце. Єдине, що вони згадували, — воно нагадувало колгосп чи тракторну базу.Так само описують фільтраційний табір і колишні військовополонені – Богдан Лисенко та Віктор. Віктор потрапив до полону у перші дні повномасштабного вторгнення ще у лютому 2022 року, Богдан – це поранений військовослужбовець з групи полонених українських зв’язківців з пропагандистського відео, який був ув’язнений військовими РФ 20 березня.Кількість цивільних українців, яких російські військові вивезли до Наровлі, може сягати сотень, вважає журналіст Радіо Свобода Дмитро Джулай, автор серії розслідувань про злочини армії РФ на Київщині.Як повідомляють правозахисники, наразі частина українців, які пройшли через фільтраційний табір на території "Прип’ятського альянсу" в Наровлі, досі перебувають у полоні, зокрема, на території виправних колоній у Росії.

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