Україна повернула тіла 502 полеглих захисників

Україна повернула тіла 502 полеглих захисників
На підконтрольну Україні територію повернули тіла 502 полеглих військовослужбовців.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

З-поміж повернених полеглих захисників:

- 397 — з Донецького напрямку;

- 24 — з Луганського напрямку;

- 64 — із Запорізького напрямку;

- 17 — з моргів на території рф.

Встановлення осіб загиблих мають провести в найкоротші терміни.

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Теги: Росія, Україна, війна
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