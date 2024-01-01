Україна повернула тіла 502 полеглих захисників





Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.



З-поміж повернених полеглих захисників:



- 397 — з Донецького напрямку;



- 24 — з Луганського напрямку;



- 64 — із Запорізького напрямку;



- 17 — з моргів на території рф.



Встановлення осіб загиблих мають провести в найкоротші терміни.

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