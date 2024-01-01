Україна повернула тіла 502 полеглих захисників
Сьогодні, 13:44
На підконтрольну Україні територію повернули тіла 502 полеглих військовослужбовців.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
З-поміж повернених полеглих захисників:
- 397 — з Донецького напрямку;
- 24 — з Луганського напрямку;
- 64 — із Запорізького напрямку;
- 17 — з моргів на території рф.
Встановлення осіб загиблих мають провести в найкоротші терміни.
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Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
З-поміж повернених полеглих захисників:
- 397 — з Донецького напрямку;
- 24 — з Луганського напрямку;
- 64 — із Запорізького напрямку;
- 17 — з моргів на території рф.
Встановлення осіб загиблих мають провести в найкоротші терміни.
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