У разі тривалого блекауту лучанам роздаватимуть воду. Адреси





Про це пише



На схемі, яку розробив водоканал, визначені пункти роздачі у разі надзвичайних ситуацій. У локаціях можна буде набрати воду у великогабаритну тару чи в тару до 5 л.



Точки розливу води у великогабаритну тару (понад 50 літрів):



- вул. Дубнівська, 24;



- вул. Магістральна (колишня Мамсурова), 5в.



Воду в місткості до 5 літрів наливатимуть на перехрестях таких вулиць:



- просп. Соборності — просп. Молоді;



- просп. Грушевського — просп. Перемоги;



- вул. Володимирська — вул. Львівська;



- бульв. Івана Газюка — вул. Марка Вовчка;



- Київський майдан;



- вул. Конякіна — вул. Захисників України;



- Театральний майдан;



- вул. Корольова — вул. Театральна;



- вул. Сухомлинського — вул. Чорновола;



- просп. Відродження — вул. Любомира Гузара.



Роздачу води організовуватимуть, коли електроенергії не буде понад 48 годин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Якщо у Луцьку не буде світла і води протягом тривалого часу, комунальники розвозитимуть людям воду.Про це пише misto.media На схемі, яку розробив водоканал, визначені пункти роздачі у разі надзвичайних ситуацій. У локаціях можна буде набрати воду у великогабаритну тару чи в тару до 5 л.- вул. Дубнівська, 24;- вул. Магістральна (колишня Мамсурова), 5в.- просп. Соборності — просп. Молоді;- просп. Грушевського — просп. Перемоги;- вул. Володимирська — вул. Львівська;- бульв. Івана Газюка — вул. Марка Вовчка;- Київський майдан;- вул. Конякіна — вул. Захисників України;- Театральний майдан;- вул. Корольова — вул. Театральна;- вул. Сухомлинського — вул. Чорновола;- просп. Відродження — вул. Любомира Гузара.Роздачу води організовуватимуть, коли електроенергії не буде понад 48 годин.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію