У разі тривалого блекауту лучанам роздаватимуть воду. Адреси

У разі тривалого блекауту лучанам роздаватимуть воду. Адреси
Якщо у Луцьку не буде світла і води протягом тривалого часу, комунальники розвозитимуть людям воду.

Про це пише misto.media.

На схемі, яку розробив водоканал, визначені пункти роздачі у разі надзвичайних ситуацій. У локаціях можна буде набрати воду у великогабаритну тару чи в тару до 5 л.

Точки розливу води у великогабаритну тару (понад 50 літрів):

- вул. Дубнівська, 24;

- вул. Магістральна (колишня Мамсурова), 5в.

Воду в місткості до 5 літрів наливатимуть на перехрестях таких вулиць:

- просп. Соборності — просп. Молоді;

- просп. Грушевського — просп. Перемоги;

- вул. Володимирська — вул. Львівська;

- бульв. Івана Газюка — вул. Марка Вовчка;

- Київський майдан;

- вул. Конякіна — вул. Захисників України;

- Театральний майдан;

- вул. Корольова — вул. Театральна;

- вул. Сухомлинського — вул. Чорновола;

- просп. Відродження — вул. Любомира Гузара.

Роздачу води організовуватимуть, коли електроенергії не буде понад 48 годин.

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Теги: Луцьк, вода, блекаут
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