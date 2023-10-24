У разі тривалого блекауту лучанам роздаватимуть воду. Адреси
Сьогодні, 14:42
Якщо у Луцьку не буде світла і води протягом тривалого часу, комунальники розвозитимуть людям воду.
Про це пише misto.media.
На схемі, яку розробив водоканал, визначені пункти роздачі у разі надзвичайних ситуацій. У локаціях можна буде набрати воду у великогабаритну тару чи в тару до 5 л.
Точки розливу води у великогабаритну тару (понад 50 літрів):
- вул. Дубнівська, 24;
- вул. Магістральна (колишня Мамсурова), 5в.
Воду в місткості до 5 літрів наливатимуть на перехрестях таких вулиць:
- просп. Соборності — просп. Молоді;
- просп. Грушевського — просп. Перемоги;
- вул. Володимирська — вул. Львівська;
- бульв. Івана Газюка — вул. Марка Вовчка;
- Київський майдан;
- вул. Конякіна — вул. Захисників України;
- Театральний майдан;
- вул. Корольова — вул. Театральна;
- вул. Сухомлинського — вул. Чорновола;
- просп. Відродження — вул. Любомира Гузара.
Роздачу води організовуватимуть, коли електроенергії не буде понад 48 годин.
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Про це пише misto.media.
На схемі, яку розробив водоканал, визначені пункти роздачі у разі надзвичайних ситуацій. У локаціях можна буде набрати воду у великогабаритну тару чи в тару до 5 л.
Точки розливу води у великогабаритну тару (понад 50 літрів):
- вул. Дубнівська, 24;
- вул. Магістральна (колишня Мамсурова), 5в.
Воду в місткості до 5 літрів наливатимуть на перехрестях таких вулиць:
- просп. Соборності — просп. Молоді;
- просп. Грушевського — просп. Перемоги;
- вул. Володимирська — вул. Львівська;
- бульв. Івана Газюка — вул. Марка Вовчка;
- Київський майдан;
- вул. Конякіна — вул. Захисників України;
- Театральний майдан;
- вул. Корольова — вул. Театральна;
- вул. Сухомлинського — вул. Чорновола;
- просп. Відродження — вул. Любомира Гузара.
Роздачу води організовуватимуть, коли електроенергії не буде понад 48 годин.
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