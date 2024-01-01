ДБР: у військових є час до 1 січня, щоб повернутися із СЗЧ

Згідно з новим закондавством, у військових, які вперше самовільно залишили місце несення служби, є місяць – до 1 січня 2025 року, щоб повернутися без настання кримінальної відповідальності.Про це повідомила радниця директора Державного бюро розслідувань з комунікаціїв телеефірі, яку цитує "Укрінформ"."Якщо ви пішли в СЗЧ як військовослужбовець, то у вас є можливість повернутися у військову частину з кінця листопада до 1 січня нового року, тобто за місяць.Після того, як ви повертаєтеся на місце своєї служби, командир має 72 години для продовження дії контракту або поновлення вас на службі.Поновлюються грошові, продовольчі і речові виплати, а також пільги і соціальні гарантії", - йдеться в повідомленні.Сапьян нагадала, що, коли військовий повернеться до своєї військової частини, він зобов’язаний повідомити про це орган досудового розслідування або військову службу правопорядку".28 листопада 2024 року президентпідписав закон про добровільне повернення на службу тих, хто вперше самовільно залишив військову частину або дезертирував.21 листопада Верховна Рада в цілому підтримала проєкт закону про добровільне повернення на службу за перше СЗЧ чи дезертирство.20 серпня парламент ухваленим законом зняв кримінальну відповідальність за перше самовільне залишення військової частини чи дезертирство, якщо військовий сам повернувся і командир дозволить продовжити службу.