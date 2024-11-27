Луцьк - у скорботі: на Запоріжжі загинув Герой Віктор Оверчук

Луцьк - у скорботі: на Запоріжжі загинув Герой Віктор Оверчук
На війні загинув Герой з Луцька Віктор Оверчук.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

"На жаль, маємо ще одну втрату.

Лучанин Оверчук Віктор Володимирович, 24.02.1970 року народження проходив військову службу за контрактом та був зарахований до особового складу військової частини Національної гвардії України на посаду стрільця-санітара 1 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу стрілецької роти (резервної).

Штаб-сержант Оверчук Віктор Володимирович загинув 27.11.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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