Потяг з Волині до Карпат: які ціни та розклад

поїзд від Ковеля до Рахова.



Рейс Ковель — Рахів — це не повноцінний потяг, а причіпні вагони. Є лише купе.



З Ковеля вагони приєднають до поїзда № 368 Ковель — Ужгород до Львова, а зі Львова — до поїзда № 134 Київ — Рахів, пояснили у відповіді на інформаційний запит



Квитки уже доступні в продажу з 16 грудня. Рейс курсуватиме цілорічно через день. З Рахова — відправлення наступного дня.



Розклад



У напрямку Карпат:



відправлення з Ковеля — о 16:27;



з Луцька — о 18:31;



прибуття до Рахова — о 07:50.



У зворотному напрямку:



відправлення з Рахова — о 19:40;



прибуття до Луцька — об 11:20;



прибуття до Ковеля — о 13:32.



Ціна



На сайті Укрзалізниці квитки коштують 300 грн за місце з Ковеля до Рахова.



З Луцька до кінцевої станції вартість квитка — 289 грн.



Діти до 6 років, які не займають окремого пасажиромісця, їдуть з батьками безплатно.



Дітям від 6 до 14 років треба оплатити 75% від повної вартості квитка.



Батьки повинні мати з собою свідоцтво про народження чи паспорт.



Учасники бойових дій, згідно з законодавством України, мають право на безплатний проїзд внутрішніми рейсами 1 раз на 2 роки («туди» і «назад») або проїзд 1 раз на рік («туди» і «назад») з 50% знижкою вартості проїзду, зазначають в Укрзалізниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! АТ «Укрзалізниця» запускаєРейс Ковель — Рахів — це не повноцінний потяг, а причіпні вагони. Є лише купе.З Ковеля вагони приєднають до поїзда № 368 Ковель — Ужгород до Львова, а зі Львова — до поїзда № 134 Київ — Рахів, пояснили у відповіді на інформаційний запит misto.media в Укрзалізниці.Квитки уже доступні в продажу з 16 грудня. Рейс курсуватиме цілорічно через день. З Рахова — відправлення наступного дня.відправлення з Ковеля — о 16:27;з Луцька — о 18:31;прибуття до Рахова — о 07:50.відправлення з Рахова — о 19:40;прибуття до Луцька — об 11:20;прибуття до Ковеля — о 13:32.На сайті Укрзалізниці квитки коштують 300 грн за місце з Ковеля до Рахова.З Луцька до кінцевої станції вартість квитка — 289 грн.Діти до 6 років, які не займають окремого пасажиромісця, їдуть з батьками безплатно.Дітям від 6 до 14 років треба оплатити 75% від повної вартості квитка.Батьки повинні мати з собою свідоцтво про народження чи паспорт.Учасники бойових дій, згідно з законодавством України, мають право на безплатний проїзд внутрішніми рейсами 1 раз на 2 роки («туди» і «назад») або проїзд 1 раз на рік («туди» і «назад») з 50% знижкою вартості проїзду, зазначають в Укрзалізниці.

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