Потяг з Волині до Карпат: які ціни та розклад

Потяг з Волині до Карпат: які ціни та розклад
АТ «Укрзалізниця» запускає поїзд від Ковеля до Рахова.

Рейс Ковель — Рахів — це не повноцінний потяг, а причіпні вагони. Є лише купе.

З Ковеля вагони приєднають до поїзда № 368 Ковель — Ужгород до Львова, а зі Львова — до поїзда № 134 Київ — Рахів, пояснили у відповіді на інформаційний запит misto.media в Укрзалізниці.

Квитки уже доступні в продажу з 16 грудня. Рейс курсуватиме цілорічно через день. З Рахова — відправлення наступного дня.

Розклад

У напрямку Карпат:

відправлення з Ковеля — о 16:27;

з Луцька — о 18:31;

прибуття до Рахова — о 07:50.

У зворотному напрямку:

відправлення з Рахова — о 19:40;

прибуття до Луцька — об 11:20;

прибуття до Ковеля — о 13:32.

Ціна

На сайті Укрзалізниці квитки коштують 300 грн за місце з Ковеля до Рахова.

З Луцька до кінцевої станції вартість квитка — 289 грн.

Діти до 6 років, які не займають окремого пасажиромісця, їдуть з батьками безплатно.

Дітям від 6 до 14 років треба оплатити 75% від повної вартості квитка.

Батьки повинні мати з собою свідоцтво про народження чи паспорт.

Учасники бойових дій, згідно з законодавством України, мають право на безплатний проїзд внутрішніми рейсами 1 раз на 2 роки («туди» і «назад») або проїзд 1 раз на рік («туди» і «назад») з 50% знижкою вартості проїзду, зазначають в Укрзалізниці.

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Теги: потяг, Волинь, Карпати
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