Потяг з Волині до Карпат: які ціни та розклад
Сьогодні, 17:16
АТ «Укрзалізниця» запускає поїзд від Ковеля до Рахова.
Рейс Ковель — Рахів — це не повноцінний потяг, а причіпні вагони. Є лише купе.
З Ковеля вагони приєднають до поїзда № 368 Ковель — Ужгород до Львова, а зі Львова — до поїзда № 134 Київ — Рахів, пояснили у відповіді на інформаційний запит misto.media в Укрзалізниці.
Квитки уже доступні в продажу з 16 грудня. Рейс курсуватиме цілорічно через день. З Рахова — відправлення наступного дня.
Розклад
У напрямку Карпат:
відправлення з Ковеля — о 16:27;
з Луцька — о 18:31;
прибуття до Рахова — о 07:50.
У зворотному напрямку:
відправлення з Рахова — о 19:40;
прибуття до Луцька — об 11:20;
прибуття до Ковеля — о 13:32.
Ціна
На сайті Укрзалізниці квитки коштують 300 грн за місце з Ковеля до Рахова.
З Луцька до кінцевої станції вартість квитка — 289 грн.
Діти до 6 років, які не займають окремого пасажиромісця, їдуть з батьками безплатно.
Дітям від 6 до 14 років треба оплатити 75% від повної вартості квитка.
Батьки повинні мати з собою свідоцтво про народження чи паспорт.
Учасники бойових дій, згідно з законодавством України, мають право на безплатний проїзд внутрішніми рейсами 1 раз на 2 роки («туди» і «назад») або проїзд 1 раз на рік («туди» і «назад») з 50% знижкою вартості проїзду, зазначають в Укрзалізниці.
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Рейс Ковель — Рахів — це не повноцінний потяг, а причіпні вагони. Є лише купе.
З Ковеля вагони приєднають до поїзда № 368 Ковель — Ужгород до Львова, а зі Львова — до поїзда № 134 Київ — Рахів, пояснили у відповіді на інформаційний запит misto.media в Укрзалізниці.
Квитки уже доступні в продажу з 16 грудня. Рейс курсуватиме цілорічно через день. З Рахова — відправлення наступного дня.
Розклад
У напрямку Карпат:
відправлення з Ковеля — о 16:27;
з Луцька — о 18:31;
прибуття до Рахова — о 07:50.
У зворотному напрямку:
відправлення з Рахова — о 19:40;
прибуття до Луцька — об 11:20;
прибуття до Ковеля — о 13:32.
Ціна
На сайті Укрзалізниці квитки коштують 300 грн за місце з Ковеля до Рахова.
З Луцька до кінцевої станції вартість квитка — 289 грн.
Діти до 6 років, які не займають окремого пасажиромісця, їдуть з батьками безплатно.
Дітям від 6 до 14 років треба оплатити 75% від повної вартості квитка.
Батьки повинні мати з собою свідоцтво про народження чи паспорт.
Учасники бойових дій, згідно з законодавством України, мають право на безплатний проїзд внутрішніми рейсами 1 раз на 2 роки («туди» і «назад») або проїзд 1 раз на рік («туди» і «назад») з 50% знижкою вартості проїзду, зазначають в Укрзалізниці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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