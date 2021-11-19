На Волинь доставили партію антирабічної вакцини

На Волинь доставили партію антирабічної вакцини
Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб отримав партію антирабічної вакцини, що необхідна людині у випадку контакту з інфікованими на сказ тваринами. Усього — 450 доз.

Про це Суспільному розповіла заступниця генерального директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Ірина Єнжиєвська. З її слів, вакцину передаватимуть закладам охорони здоров'я за їхнім запитом.

Станом на 29 листопада на Волині зареєстрували 139 звернень до медичних закладів від пацієнтів щодо покусів тваринами. У жовтні цього року таких звернень було 108. Зі слів Ірини Єнжиєвської, до 40% тих, хто звертається, отримує антирабічну вакцину.

Серед людей в області сказ востаннє реєстрували у 2014 році, зазначила заступниця директора обласного центру контролю та профілактики хвороб.

З її слів, задля уникнення захворювання, волинянам слід вакцинувати проти сказу домашніх тварин. 28-40 % тварин, які нападають чи кусають людей — це домашні тварини.

Отримати допомогу у випадку контакту з інфікованими на сказ тваринами жителі Волинської області можуть у 21 центрі антирабічної допомоги, що функціонують при лікарнях. Перелік цих медзакладів можна переглянути за посиланням. Профілактику від сказу проводять хірурги та травматологи.

Довідково: Сказ — це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу, інформує Центр громадського здоров'я. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким ушкодженням центральної нервової системи. У людини інкубаційний період сказу, як правило, триває 1–3 місяці, але може варіюватися від одного тижня до року.

У разі інфікування хворого слід негайно госпіталізувати та ввести антирабічну вакцину. Таких щеплень має бути п’ять: у день звернення до лікаря (0-й день), а потім на 3-й, 7-й, 14-й і 28-й дні. Антирабічна вакцина запобігає виникненню захворювання у 96–99% випадків.

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Теги: Волинь, вакцини
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