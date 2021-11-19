На Волинь доставили партію антирабічної вакцини





Про це Ірина Єнжиєвська. З її слів, вакцину передаватимуть закладам охорони здоров'я за їхнім запитом.



Станом на 29 листопада на Волині зареєстрували 139 звернень до медичних закладів від пацієнтів щодо покусів тваринами. У жовтні цього року таких звернень було 108. Зі слів Ірини Єнжиєвської, до 40% тих, хто звертається, отримує антирабічну вакцину.



Серед людей в області сказ востаннє реєстрували у 2014 році, зазначила заступниця директора обласного центру контролю та профілактики хвороб.



З її слів, задля уникнення захворювання, волинянам слід вакцинувати проти сказу домашніх тварин. 28-40 % тварин, які нападають чи кусають людей — це домашні тварини.



Отримати допомогу у випадку контакту з інфікованими на сказ тваринами жителі Волинської області можуть у 21 центрі антирабічної допомоги, що функціонують при лікарнях. Перелік цих медзакладів можна переглянути за посиланням. Профілактику від сказу проводять хірурги та травматологи.



Довідково: Сказ — це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу, інформує Центр громадського здоров'я. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким ушкодженням центральної нервової системи. У людини інкубаційний період сказу, як правило, триває 1–3 місяці, але може варіюватися від одного тижня до року.



У разі інфікування хворого слід негайно госпіталізувати та ввести антирабічну вакцину. Таких щеплень має бути п’ять: у день звернення до лікаря (0-й день), а потім на 3-й, 7-й, 14-й і 28-й дні. Антирабічна вакцина запобігає виникненню захворювання у 96–99% випадків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб отримав партію антирабічної вакцини, що необхідна людині у випадку контакту з інфікованими на сказ тваринами. Усього — 450 доз.Про це Суспільному розповіла заступниця генерального директора обласного центру контролю та профілактики хвороб. З її слів, вакцину передаватимуть закладам охорони здоров'я за їхнім запитом.Станом на 29 листопада на Волині зареєстрували 139 звернень до медичних закладів від пацієнтів щодо покусів тваринами. У жовтні цього року таких звернень було 108. Зі слів Ірини Єнжиєвської, до 40% тих, хто звертається, отримує антирабічну вакцину.Серед людей в області сказ востаннє реєстрували у 2014 році, зазначила заступниця директора обласного центру контролю та профілактики хвороб.З її слів, задля уникнення захворювання, волинянам слід вакцинувати проти сказу домашніх тварин. 28-40 % тварин, які нападають чи кусають людей — це домашні тварини.Отримати допомогу у випадку контакту з інфікованими на сказ тваринами жителі Волинської області можуть у 21 центрі антирабічної допомоги, що функціонують при лікарнях. Перелік цих медзакладів можна переглянути за посиланням. Профілактику від сказу проводять хірурги та травматологи.Сказ — це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу, інформує Центр громадського здоров'я. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким ушкодженням центральної нервової системи. У людини інкубаційний період сказу, як правило, триває 1–3 місяці, але може варіюватися від одного тижня до року.У разі інфікування хворого слід негайно госпіталізувати та ввести антирабічну вакцину. Таких щеплень має бути п’ять: у день звернення до лікаря (0-й день), а потім на 3-й, 7-й, 14-й і 28-й дні. Антирабічна вакцина запобігає виникненню захворювання у 96–99% випадків.

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