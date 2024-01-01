На центральному проспекті Луцька п'яний водій спричинив ДТП

На центральному проспекті Луцька п'яний водій спричинив ДТП
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі нетверезого водія.

Про це повідомили у патрульній поліції Волині.

28 листопада, близько 16-ї години, ми отримали повідомлення про ДТП, яка сталася на проспекті Волі.

З’ясувалося, що водій керуючи автомобілем Peugeot не дотримався безпечної дистанції внаслідок чого здійснив зіткнення з транспортним засобом Seat.

Крім того, інспектори помітили у 49-річного водія ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд у медичному закладі. Результат — 0, 98 проміле.

На водія склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.

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Теги: Волинь, поліція, ДТП
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