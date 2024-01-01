Помер воїн-захисник з Волині Анатолій Столярчук
Сьогодні, 21:16
Відійшов у засвіти воїн-захисник з Волині Анатолій Столярчук.
Про це повідомив очільник Любешівської громади Олег Кух.
"Висловлюю щирі співчуття з приводу смерті СТОЛЯРЧУКА АНАТОЛІЯ АДАМОВИЧА, 1973 року народження, жителя села Бучин, який відійшов у вічність сьогодні, 29 листопада 2024 року", - йдеться у дописі очільника громади.
Анатолій Столярчук самовіддано та мужньо боронив Україну починаючи з 2022 року. Втрата здоров’я, пов’язана з виконанням обов’язків під час захисту Вітчизни, забрала його життя.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого захисника.
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Про це повідомив очільник Любешівської громади Олег Кух.
"Висловлюю щирі співчуття з приводу смерті СТОЛЯРЧУКА АНАТОЛІЯ АДАМОВИЧА, 1973 року народження, жителя села Бучин, який відійшов у вічність сьогодні, 29 листопада 2024 року", - йдеться у дописі очільника громади.
Анатолій Столярчук самовіддано та мужньо боронив Україну починаючи з 2022 року. Втрата здоров’я, пов’язана з виконанням обов’язків під час захисту Вітчизни, забрала його життя.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого захисника.
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