Помер воїн-захисник з Волині Анатолій Столярчук

Помер воїн-захисник з Волині Анатолій Столярчук
Відійшов у засвіти воїн-захисник з Волині Анатолій Столярчук.

Про це повідомив очільник Любешівської громади Олег Кух.

"Висловлюю щирі співчуття з приводу смерті СТОЛЯРЧУКА АНАТОЛІЯ АДАМОВИЧА, 1973 року народження, жителя села Бучин, який відійшов у вічність сьогодні, 29 листопада 2024 року", - йдеться у дописі очільника громади.

Анатолій Столярчук самовіддано та мужньо боронив Україну починаючи з 2022 року. Втрата здоров’я, пов’язана з виконанням обов’язків під час захисту Вітчизни, забрала його життя.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого захисника.

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Теги: Волинь, воїн, смерть, Анатолій Столярчук, Любешів, Бучин
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